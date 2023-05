Cristina Scuccia e Jalisse: presto una canzone insieme?/ “Voglio fare musica per…”

Cristina Scuccia e i Jalisse: progetti musicali sull’Isola dei Famosi 2023?

Tra una battuta di pesca e una prova per sperare di ricevere qualche ricompensa culinaria, Cristina Scuccia e i Jalisse trovano anche il tempo di parlare di musica. L’ex suora ha conosciuto la popolarità partecipando a vincendo The voice of Italy. Quando indossava ancora l’abito religioso, partecipando al talent show, l’ex suor Cristina aveva dimostrato di avere una bellissima voce. Voce che vorrebbe sfruttare ora che la sua vita ha intrapreso un’altra strada e, ad aiutarla, potrebbero essere proprio i Jalisse con cui starebbe pensando di realizzare una collaborazione al termine dell’esperienza in Honduras.

“Se tu ci fai avere qualche tua cosa, noi capiamo e buttiamo giù una bozza. Poi ci vedremo di persona e buttiamo giù lo scritto e la musica, come ai vecchi tempi. Il titolo è Io Sono Cristina, a parere mio è perfetto. Un titolo diretto. Ho già iniziato a scrivere qualcosa per te quando eravamo a Madrid. Ma ora voglio conoscerti meglio e capire in che direzione andare”, ha confessato Fabio dei Jalisse a Cristina esortandola a raccontare quella che è la sua storia attraverso la musica.

Le parole di Cristina Scuccia sul sogno di fare musica

Con la permanenza sull’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia sta ripercorrendo le varie tappe della sua vita raccontandosi senza filtri. L’ex suora, così, ha ammesso di voler fare musica senza rinunciare a quello che è stato il suo passato che vorrebbe raccontare attraverso le canzoni. “Ho parlato con i Jalisse di musica e gli ho esternato uno dei miei più grandi sogni, ovvero quello di trasformare in musica tutto ciò che ho vissuto e che sono e che ancora non ho detto e che probabilmente non riuscirei mai a dire a parole“, ha detto l’ex suora.

E sulla conversazione con Fabio dei Jalisse ha aggiunto: “E’ stato un incontro piacevole, Fabio non vede l’ora di mettersi a lavoro con me. Voglio fare musica per raccontare me stessa, voglio raccontare Io sono Cristina! La musica potrà farlo nella migliore versione.Questa canzone potrebbe raccontare di cosa è per me la fede e di cosa è per me davvero l’amore”.











