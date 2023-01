Cristina Scuccia e la rinuncia al velo/ “Solo al buio si vedono le stelle”

Cristina Scuccia e il messaggio social di addio alla sua vecchia vita

Cristina Scuccia, conosciuta da tutti come Suor Cristina, si è spogliata dei voti per cominciare una nuova vita. La cantante ha maturato la sua decisione grazie al supporto della psicologa, di amici e della sua famiglia che l’hanno sempre supportata.

Cristina Scuccia racconta il suo percorso di cambiamento sui social: “È con sentimento di gratitudine che mi affaccio lentamente alla mia nuova realtà. Ho scoperto che solo al buio si intravedono le stelle, la cui luce proviene: dalla suore accompagnandomi nel discernimento di questa difficile scelta alla ricerca di un posto nel mondo; alla mia famiglia che, nonostante sorbisca miliardi di indecisioni e paure da parte mia, non smetterà mai di donarmi il vero affetto che scalda il cuore; al mio papà che da lassù mi stringe la mano senza mai lasciarla; a tutti gli amici, vicini e lontani, italiani, spagnoli e sparsi nel mondo che, senza mai giudicare, mi hanno con molta pazienza ascoltata; all’aiuto terapeutico della psicologa che mi ha accolta come un bruco e aiutata a scoprire le ali per poi spiegarle, lontano da quei limiti che io stessa ancora mi pongo; e infine a tutti voi, a cui sono infinitamente grata per tutto l’affetto che mi state trasmettendo! GRAZIE! “

Cristina Scuccia sulla rinuncia al velo: “Il silenzio è tempo per decidere”

Cristina Scuccia ha lasciato andare la sua vecchia vita, anche se non sono mancati dubbi e perplessità da parte sua. La cantante che ha rinunciato ai voti ha condiviso sui social questo grande cambiamento nella sua vita: “Il mio silenzio non è stato assenza ma un tempo per maturare una decisione, fare pace con me stessa smettendola di giudicarmi severamente senza mai perdonarmi.”

E ancora: “È difficile convivere con le nostre contraddizioni! Scegliere di condividere questo con voi è solo un modo per aiutare chi magari possa sentirsi solo di fronte a scelte importanti di vita, così come è stato per me. Non vedo l’ora di raccontarvi dove la vita mi sta portando… A prestissimo!”

