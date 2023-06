Cristina Scuccia fidanzata: “Ecco com’è nato l’amore tra noi”/ “Mi manca tutto, le ho già detto di amarla”

Cristina Scuccia pensa alla sua ‘persona speciale’ e le manda un messaggio attraverso le telecamere dell’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia continua a definire ‘persona’ colei o colui di cui si dice innamorata. Nel corso della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2023, l’ex suora non ha voluto svelare la sua identità per desiderio di privacy e per il non volere su di sé l’ennesima etichetta. A questa ‘persona speciale’ Cristina però pensa sempre più spesso, al punto da mandarle un messaggio attraverso le telecamere dell’Isola.

“Ciao amore, come stai? – ha esordito Cristina in confessionale – Spero tu abbia smesso di piangere perché l’ultima volta diciamo che non ci siamo lasciati benissimo. Io sono quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l’ora di rivederti.”

Della sua fidanzata/o Cristina Scuccia ha poi parlato con Pamela Camassa, ammettendo di sentirne sempre più la mancanza. “Più ci si avvicina alla fine e più le mancanze si sentono. Mi manca tutto, anche quando siamo così, mi guarda e ride senza motivo e gli occhi diventano a mandorla.” ha spiegato.

L’ex suora ha dunque raccontato com’è iniziata la loro conoscenza, poi diventata una storia d’amore: “Io odiavo questa persona, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì ci siamo subito trovati.” Così ha ammesso: “Ci siamo già detti ‘Ti amo’. Io sono molto dura, anche a dire ‘ti voglio bene’ impego tanto tempo. Quindi, se l’ho fatto è perché l’ho sentito davvero.” Ora, a pochi giorni dalla semifinale, Cristina spera che questa persona possa mandarle “un segnale”.

