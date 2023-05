Cristina Scuccia: “Il più stronz* dell’Isola? Ecco chi è”/ La classifica: “Nathaly la più falsa, Fabio…”

Cristina Scuccia si sbottona all’Isola dei Famosi 2023: “Ecco chi è per me il più stronz*”

Marco Mazzoli ha riaperto la rubrica ‘Radio Isola’ all’Isola dei Famosi 2023. Per la sua prima puntata senza Paolo Noise ha deciso di intervistare Cristina Scuccia. Anche per l’ex suora sono arrivate le domande che qualche settimana fa sono state poste a Nathaly Caldonazzo: chi è il più stronz* dell’Isola, chi il più falso e così via.

“Chi è il più stronz* dell’Isola dei Famosi? Marco!”, ha detto col sorriso Cristina Scuccia a Mazzoli. Poi ne ha specificato a lui il motivo: “Perché ti ho visto a volte fare dei litigi che non mi sono piaciuti. Quando ti parte l’embolo non ragioni!”.

Cristina Scuccia svela chi è il concorrente più falso e il più generoso all’Isola

La classifica di Cristina Scuccia è proseguita con la persona che secondo lei all’Isola dei Famosi è la più falsa: “Direi Nathaly (Caldonazzo, ndr), forse è un po’ costruita perché è il suo personaggio…”. Dagli aspetti negativi si è poi passati a quelli positivi. Marco Mazzoli ha chiesto a Cristina chi fosse per lei la persona più generosa all’Isola: “Pamela (Camassa, ndr) è molto generosa, ma anche Fabio (Ricci, dei Jalisse, ndr).” Per Cristina, infine, il più simpatico è Fabio: “Ha un umorismo tutto suo”, ha spiegato.

Nel corso della stessa chiacchierata con Marco Mazzoli, Cristina è anche tornata a parlare d’amore, svelando qualcosa in più della persona della quale si è detta innamorata proprio in diretta all’Isola.

