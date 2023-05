Cristina Scuccia incastra Helena all’Isola/ “Mi ha chiesto di diventare amiche perché in TV funziona”

Helena Prestes scatena l’ira delle Chicas all’Isola dei Famosi 2023: piovono accuse!

Helena Prestes è ancora una volta la protagonista di scontri all’interno del gruppo dell’Isola dei Famosi 2023. La diretta del 15 maggio la vede infatti nel mirino delle altre Chicas a causa di alcuni comportamenti aggressivi, avuti nelle ultime ore nei confronti di Corinne Clery. “Lei davanti alle telecamere fa la gattina, dietro fa il leone”, tuona Pamela Camassa, attaccando Helena.

Si aggrega a Pamela anche Alessandra Drusian: “Quando ci vuole, ci vuole. – tuona la cantante – Anche la mia pazienza zen è arrivata al limite! Sembra che urlo ma non sto urlando, mi sono limitata. C’è modo e modo di rispondere ad una signora di 73 anni!”

La stoccata più forte a Helena arriva però dall’ormai ex amica Cristina Scuccia, che in diretta svela un retroscena poco lusinghiero su Helena. Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato il percorso insieme, poi ho iniziato a percepire delle cose che non mi piacevano, tattiche, cose poche trasparenti. Mi ha detto: ‘Facciamo un’amicizia perché questo in TV funziona’. Per me se nasce un’amicizia nasce spontaneamente… Io ho voluto comunque darle una possibilità in più, a volte mi isolo per vedere anche le cose da fuori, ma ho notato comunque degli atteggiamenti…” Helena cerca di difendersi ma non sembra ottenere grande credibilità dalle compagne d’avventura.

