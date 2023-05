Cristina Scuccia: “Io fidanzata con una donna? Non ci sarebbe niente di male”/ “Sogno la maternità”

Cristina Scuccia innamorata di una donna? La risposta all’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia torna a parlare d’amore all’Isola dei Famosi 2023. Nuove rivelazioni arrivano in occasione di una chiacchierata con Marco Mazzoli, che ha riaperto la sua rubrica ‘Radio Isola’. Proprio lo speaker ha fatto presente a Cristina di aver creduto che lei fosse innamorata di una donna, opzione alla quale l’ex suora ha così risposto: “Nel caso non ci sarebbe niente di male, anche perché sono in un periodo della mia vita in cui non voglio etichette. Siccome ne ho avuta già una ben grossa, adesso sono libera e felice.”

Cristina racconta con gioia a Marco della persona della quale è innamorata, continuando tuttavia a mantenere totale riserbo sulla sua identità: “Ora c’è una persona fuori che mi aspetta e c’era poco prima che io venissi qui.”

Cristina Scuccia: “Ho un forte desiderio di maternità”

Interessato all’argomento, Marco Mazzoli indaga sull’argomento, chiedendo a Cristina se abbiano già dei progetti per il futuro. Lei replica raccontando un aneddoto: “Ti dico solo che questa notte, proprio perché l’Isola mi sta facendo bene, ho sognato un neonato. Quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio, mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande, ora ho 35 anni…”

Le ultime parole di Cristina sulla sua dolce metà arrivano poi in un successivo confessionale: “L’unica cosa che posso dire è che quando guardo il mare penso a questa persona, perché mi ha detto ‘Quando vedrai il confine tra il cielo e il male, lì ci sarò io’. Quindi ogni volta che vedo quel confine, penso a questa persona.”

