Cristina Scuccia: “Io fidanzata? Sono innamorata di una persona”/ Chi è? “Vive a Madrid, conosciuto da poco”

Cristina Scuccia svela di essere innamorata “di una persona” all’Isola dei Famosi 2023: chi è?

Cristina Scuccia fa il suo personale ‘coming out’ all’Isola dei Famosi 2023, svelando di avere una persona speciale nel cuore. L’ex suora ha aperto il suo cuore a Helena Prestes durante una chiacchierata sull’amore, svelando che sì, c’è effettivamente qualcuno nel suo cuore che la attende fuori dal programma. “Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei detto niente di questa persona, e invece ecco che mi trovo qui a parlarne…” esordisce Cristina.

Isola dei Famosi, perché Cristina Scuccia non indossava il bikini/ "Ho deciso di..."

Poi, di questa persona della quale non svela l’identità, racconta: “Ho conosciuto una persona, però non c’entra niente con la mia uscita dal convento, che è avvenuta due anni fa. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi… l’amore è bello e per quanto io lo stia comprimendo sta uscendo.” Non elimina i dubbi di chi, sul web, si chiede se questa persona sia un uomo o una donna; tuttavia spiega: “Conosco questa persona da pochissimo, l’ho conosciuta a Madrid. È entrata in punta di piedi nella mia vita e qui sto capendo che è una persona importante. Sono felicissima di aver incontrato questa persona che spero sia ancora lì ad aspettarmi.”

