Cristina Scuccia: “Io suora? Ecco com’è nato il desiderio”/ “Non so ancora qual è il mio posto nel mondo”

Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia racconta cosa l’ha portata a decidere di diventare suora

Cristina Scuccia continua a raccontarsi ai compagni dell’Isola dei Famosi 2023. La concorrente inizia ad ambientarsi in questa nuova vita, oltre che in questa difficile avventura, che la porta a svelare alcuni aneddoti del suo passato.

Durante una chiacchierata con Pamela Camassa, Cristina ha svelato uno dei motivi principali per il quale ha deciso di diventare suora. “Quando io per la prima volta ho visto tutte quelle suore, perché in me è successo così che si è svegliato questo desiderio, io ho detto: ‘Forse allora c’è un posto per me nel mondo’, – ha esordito – perché io ho sempre questo vuoto dentro, che mi sento che devo trovare un posto nel mondo. Se ce l’ho ancora? Sì, ancora un po’ ce l’ho. Pian piano sto riempiendo questo vuoto però ancora devo capire qual è il mio posto.”

Cristina Scuccia: “Cerco la felicità ma…”

Rimasta poi sola, in un confessionale Cristina Scuccia ha raccontato di essere non solo alla ricerca del suo posto nel mondo, ma anche della felicità: “Io penso che siamo sempre spinti dalla ricerca della felicità. Io credo molto in questa cosa.” ha spiegato l’ex suora. Così ha concluso: “È solo che la felicità è un obiettivo troppo alto, che però non è qualcosa che passa, è qualcosa che deve durare nel tempo. È fatta di piccoli frammenti di vita vissuti pienamente, e quindi per questo è più faticoso il percorso verso la felicità.”

