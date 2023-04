Cristina Scuccia: “Isola dei Famosi? Non indosserò il bikini”/ “Della vita da suora…”

Cristina Scuccia: niente bikini sull’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina che si è fatta conoscere partecipando a The Voice of Italy e che ha poi deciso di lasciare la vita da suora, è pronta a tuffarsi nell’avventura dell’Isola dei Famosi 2023. Da lunedì 17 aprile, sarà una naufraga ufficiale del reality e vivrà in Honduras con tutti gli altri concorrenti vivendo un’avventura irripetibile. Alla vigilia della partenza, si è raccontata ai microfoni del Corriere della Sera, svelando che sulle spiagge dell’Honduras non indosserà il bikini.

«Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità», ha raccontato Cristina che indosserà così dei pantaloncini.

Cristina Scuccia e la vita da ex suora

Dopo aver trascorso diversi anni in convento, per Cristina Scuccia, con la scelta di abbandonare l’abito religioso, è iniziata una nuova fase della sua vita. L’ex suor Cristina, passo dopo passo, sta affrontando tutti i cambiamenti della sua scelta appoggiata dalla sua famiglia, ma cosa le manca della vita di prima? «Nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io, pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola… Della vita di prima mi manca la routine. Ancora oggi, ogni tanto guardo l’orologio e penso: ora le suore stanno pregando, adesso mangiando… come se fosse uno strano fuso orario», racconta al Corriere della Sera.

Cristina, inoltre, non nega le difficoltà dovute alla sua scelta, ma ad aiutarla c’è “mia madre che mi ricorda che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere”.













