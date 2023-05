Cristina Scuccia, nuova canzone all’Isola?/ Sgarro di Helena: “Voglio cantarne io una parte”, lei sbotta

Cristina Scuccia, il caso della nuova canzone all’Isola dei Famosi: la proposta di Helena Prestes

Cristina Scuccia ha annunciato di volere che la sua prossima canzone sia scritta da Fabio e Alessandra dei Jalisse. Un’idea che è piaciuta anche allo spirito dell’Isola dei Famosi 2023, che ha deciso di dare ai tre naufraghi una possibilità: quella di scriverne il testo proprio durante la loro permanenza in Honduras. Per questo in Playa è arrivato un comunicato: lo spirito avrebbe messo a disposizione carta e penna in cambia di una razione di riso per concorrente.

La prima a parlare dopo la lettura del comunicato è Helena Prestes, che lancia una controproposta: “Io sono disposta a donare la mia razione di riso per la musica perché è la più alta e bella delle arti, però solo a patto che poi canterò una parte di questa canzone.” annuncia la modella.

Cristina Scuccia sbotta contro Helena Prestes: “La canzone? Non c’entri nulla tu!”

Una proposta che lascia basiti molti dei naufraghi, tutti riuniti per la lettura del comunicato, e che infastidisce Cristina Scuccia. Il gesto di Helena, pronta ad insinuarsi in una cosa che avrebbe dovuto essere solo sua, è da lei visto come uno sgarro, come la volontà di essere sempre al centro dell’attenzione anche a discapito di un’amica. “L’inserimento di Helena mi fa sorridere. – ha esordito Cristina in confessionale – La sensazione è che lei voglia sempre intrufolarsi. A volta bisogna saper stare al proprio posto.” Poi è sbottata contro Helena, dicendole: “Loro volevano scrivere una canzone per me, non c’entri nulla tu.”

