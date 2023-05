Cristina Scuccia, parla l’ex fidanzato Lucio: “Ecco perché ci siamo lasciati”/ “Voleva entrare ad Amici ma…”

Cristina Scuccia, chi è l’ex fidanzato Lucio: “Non la seguo più, non mi interessa”

Prima di diventare suor Cristina, Cristina Scuccia, oggi tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, ha avuto un fidanzato. Lui si chiama Lucio e Cristina ha raccontato di lui proprio durante una chiacchierata con i compagni naufraghi in Honduras, svelando: “Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia”.

Cristina Scuccia e Jalisse: presto una canzone insieme?/ "Voglio fare musica per..."

Le parole di Cristina sono state commentate da Lucio nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv. Oggi postino e, dunque, lontano dal mondo dello spettacolo, l’ex di Cristina ha dichiarato: “Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa…”

Lucio, ex fidanzato di Cristina Scuccia: “Fece il provino per Amici ma andò male. Da lì…”

Lucio ha però raccontato qualche aneddoto riguardante l’ex suora e il periodo in cui sono stati una coppia: “Cristina mi aveva presentato in famiglia, i suoi genitori sapevano di noi ed erano tranquilli per lei”. E ha inoltre raccontato: “Oltre che andare in Chiesa, frequentavamo il catechismo e le nostre amicizie erano le stesse. Il fatto di crescere insieme ci ha avvicinati subito. Il nostro sentimento è cresciuto con noi e non c’è stato bisogno di aggiungere parole a quello che sentivamo l’uno per l’altra. Il fatto che Cristina sia una persona con cui è molto facile parlare, una confidente attenta, mi colpì e mi fece innamorare di lei”.

Cristina Scuccia: "Io suora? Ecco com'è nato il desiderio"/ "Non so ancora qual è il mio posto nel mondo"

Poi la grande passione per la musica: “Cristina pensava a sfondare nella musica. Il suo programma preferito era Amici, il suo sogno era farne parte, il suo cantante preferito era Antonino Spadaccino. Andò a fare il provino a Roma, ricordo che non la accompagnai. Quando la esclusero, non essere riuscita a entrare in quel programma la deluse molto“. Ha quindi concluso, parlando della fine della loro relazione: “Ci siamo lasciati un po’ prima rispetto al momento in cui ha deciso di prendere i voti…”

LEGGI ANCHE:

Cristina Scuccia, retroscena sulla presunta fidanzata a Madrid/ "Creata a tavolino!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA