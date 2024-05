Cristina Scuccia perchè ha lasciato il velo?/ La cantante: “c’è stato un cambiamento mio interiore”

Cristina Scuccia dopo L’Isola dei Famosi torna in tv. Conosciuta dal grande pubblico come la Suor Cristina di The Voice, la cantante è stata confermata nella giuria di capisquadra prima edizione di Io Canto Family, il talent show musicale che vede dodici coppie di concorrenti, legati da rapporti di parentela, in gioco in una sfida di canto. La cantante, ex suora, si era fatta notare durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, la sua prima partecipazione televisiva non più da suora. In passato, infatti, Cristina ha preso i voti: prima il noviziato a Roma e poi è partita per il Brasile. Successivamente torna a Milano dove entra nelle Orsoline della Sacra Famiglia. La grande fama arriva con la sua partecipazione a The Voice che peraltro vince. E’ l’inizio di una carriera promettente.

Da vicino nessuno è normale, 1a puntata/ Diretta e ospiti: da Tananai a Cassano nello show di Cattelan

Non mancano i momenti di difficoltà fino alla scelta di lasciare il velo. Come mai? A spiegare i motivi di questa scelta è stata proprio Cristina nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin: “c’è stato un cambiamento mio interiore. Tutto questo successo mi ha fatto fare i conti con me stessa”.

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, addio al velo: “La mia è stata una scelta coraggiosa”

Non è stato facile per Cristina Scuccia togliere il velo e lasciare così le Orsoline della Sacra Famiglia. La cantante ha spiegato che a spingerla a questa scelta non è stato un evento in particolare, ma un percorso iniziato proprio a The Voice: “ha aperto la strada ad un mio cambiamento di crescita evolutivo”. Poi è arrivata la pandemia da Covid: 2 anni di stop a tutto. “Il Covid mi ha fermata, non potevo più viaggiare, esibirmi, mi ha fatto guardare dentro” – ha detto Cristina che ha precisato – “alla fine sono sempre quella, spero che la gente continui a credere in me”.

Chi è Benedetta Caretta/ "Dopo Io Canto mi piacerebbe duettare con Calcutta, Elisa e Cesare Cremonini"

In questa fase di cambiamento, la cantante ha cercato aiuto e supporto in uno psicologo e non ha paura ad ammetterlo. “Quando vedi solo il buio davanti a te bisogna chiedere aiuto. Non riuscivo più a capire chi fossi” – ha aggiunto la ex Suor Cristina che non ha alcun rimpianto. Anzi: “se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. La mia è stata una scelta coraggiosa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA