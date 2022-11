Cosa fa oggi Cristina Scuccia?/ Da suora a cameriera: “Una responsabilità enorme…”

Cristina Scuccia, la vita da suora e cantante

Suor Cristina… o meglio Cristina Scuccia! Se non vi ricordavate di lei in veste di suora, cantante e vincitrice di The Voice Italia 2014, indubbiamente adesso sapete di chi stiamo parlando. Attualmente infatti, la giovane trentaquatrenne si trova al centro del mondo del gossip; la notizia del suo grande cambiamento di vita e del suo passaggio da suora e cantante a ragazza “comune” ha spiazzato moltissime persone, tra cui alcune del mondo dello spettacolo, che non le hanno risparmiato dure critiche.

Cristina Scuccia è nata in Sicilia e il suo primo amore, sin da piccola, è stato il canto, solo dopo aver interpretato “Suor Rosa” all’interno di un Musical nel 2007, Cristina sceglie di intraprendere un percorso che la porterà a diventare suora nel 2012. La fede è sempre stata parte della sua vita e lei stessa a Verissimo aveva dichiarato che probabilmente gli anni passati insieme alle suore erano stati quelli più belli della sua vita. Scegliendo di seguire non solo la sua vocazione spirituale ma anche quella per il canto, Cristina aveva intrapreso un percorso televisivo come cantante e non solo (data anche la sua partecipazione al famoso programma “Ballando con le Stelle”); oggi non ha perso la fede eppure la sua vita è totalmente diversa.

Cristina Scuccia e la nuova vita in Spagna

La scelta di Cristina Scuccia di lasciare definitivamente la veste da suora e cambiare vita, come lei stessa aveva dichiarato all’interno dello studio di Verissimo, non è dipesa da una mancanza di fede e neanche (come molti sui social avevano supposto) dall’essersi innamorata di qualcuno. Molti avevano ipotizzato che il motivo della sua scelta poteva essere proprio l’amore ma l’ex cantante ha smentito tutto.

Durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Cristina aveva dichiarato: ” La fede non è mai andata via. È come se questa esposizione al successo mi avesse messo di fronte ad una responsabilità enorme, sono testimone di Dio davanti a tutti. È stato un passaggio alla vita adulta, è un percorso che c’è stato, The Voice apre la strada ad un mio cambiamento evolutivo. Non è stato facilissimo. Concretamente ho iniziato a pensarci dal Covid in avanti, quindi è stato quel momento in cui ti fermi e ti dici che qualcosa non va. Ora vivo in Spagna e faccio la cameriera. Credo sempre nell’amore, non è una cosa che stiamo considerando adesso, non è la mia priorità al momento. Bisogna curarsi, amarsi, prima di riuscire ad amare gli altri”.

