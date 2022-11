Perché Cristina Scuccia non è più suora? E’ fidanzata?/ Lei: “Il mio primo bacio…”

Cristina Scuccia (Suor Cristina), perché non è più una suora? Le critiche social

Cristina Scuccia è una giovane ragazza di 34 anni di origini siciliane, un tempo era Suor Cristina ma adesso la sua vita e le sue abitudini sono radicalmente cambiate. Sin da piccola Cristina aveva la passione per il canto e solo dopo la sua fede l’ha portata a intraprendere il percorso per diventare suora. Dal 2012 Cristina ha vissuto in convento insieme alle suore Orsoline e a Verissimo aveva dichiarato che quelli erano stati gli anni più belli della sua vita, eppure dopo 15 anni ha preso la scelta coraggiosa di cambiare totalmente la sua vita e smettere di essere una suora.

A Verissimo ha dichiarato: “E’ stata un’esperienza di vita importante e intensa, mi ha fatto crescere tantissimo. Credo ancora di più nella vita e in Dio, la fede non è andata via. Ciò che è successo è stato un cambiamento mio, una crescita, non è stato dovuto a qualcosa in particolare”. Il popolo del web dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Cristina si è totalmente diviso in due parti, c’è chi è molto contento della scelta della ragazza e non perde occasione per esaltare la sua bellezza e chi invece l’ha duramente criticata e giudicata come “ridicola” aggiungendo supposizioni legate al successo e ad un presunto fidanzato.

Cristina Scuccia è fidanzata?

La scelta di Cristina di abbandonare la veste da suora ha fatto molto parlare i social e alcuni hanno pensato che potesse essersi innamorata di qualcuno. Se in un primo momento Cristina Scuccia aveva smentito l’ipotesi all’interno dello studio di Verissimo, dichiarando che: “Bisogna curarsi e amarsi prima di amare gli altri”; dalle ultime dichiarazioni, la ragazza pare essere propensa a una possibile relazione.

Durante un’intervista a Verissimo, Cristina ha dichiarato: “Se arriva l’amore non posso fermarlo. Non ti nego che andando in giro senza abito qualcuno si è avvicinato. Credo nell’amore e nel colpo di fulmine, ai sentimenti non si può mettere un freno. Ho cambiato abito ma sono ancora focosa e giocosa, sto cercando di portare i tacchi e sono un po’ scomposta”. Oltre ai pensieri sul futuro, dovete anche sapere che prima di diventare suora, Cristina aveva avuto un fidanzatino. Lei aveva solo 13 anni e precisando la sua castità ha raccontato a Le Iene: “Il mio primo bacio è stato normale. Non ero innamorata di lui ma lui era pazzo di me, mi faceva tanti regali. A volte mi è capitato di aver perso la testa per qualcuno, mi sono presa qualche cotta ma niente di più”.

