Cristina Scuccia, retroscena sulla presunta fidanzata a Madrid/ “Creata a tavolino!”

L’incontro tra personalità più o meno note all’Isola dei Famosi genera in ogni edizione un repentino susseguirsi di dinamiche che riguardano tanto il gioco in sé quanto le voci “esterne”. L’esposizione di un reality accresce l’interesse intorno ai concorrenti, soprattutto quando questi risultano già al centro della curiosità per questioni parallele. Non a caso, Cristina Scuccia – ex Suor Cristina – è tra i naufraghi più discussi della nuova edizione del reality estremo.

Cristina Scuccia, dopo poche settimane dall’esordio all’Isola dei Famosi, può essere considerata tra i volti più forti dell’edizione. Il suo curioso passato, legato al percorso religioso come suora, suscita particolare interesse mediatico in virtù dell’esperienza nel reality. Non a caso, iniziano ad emergere indiscrezioni e retroscena che riguardano la sua vita privata e sentimentale che molto probabilmente saranno oggetto di discussione anche nelle prossime puntate. Al tenere banco sarebbe la vita sentimentale di Cristina Scuccia; lei stessa risulta evasiva quando si entra nell’argomento dando così adito a chi è sempre pronto ad avanzare ipotesi e teorie.

Secondo una serie di indiscrezioni – come riportato anche dal portale BlogTivvu – Cristina Scuccia avrebbe una relazione con una ragazza che si troverebbe a Madrid. La protagonista dell’Isola dei Famosi è chiaramente allo scuro del diffondersi di questa teoria riferita alla sua vita sentimentale; tra l’altro, a rincarare la dose è intervenuto anche Diva e Donna. Il settimanale ha interpellato alcuni fedeli e conoscenti di Cristina Scuccia – relativi alla parrocchia di San Leone Magno – chiedendo proprio un parere rispetto alla presunta relazione con una donna dell’ex Suor Cristina.

“Ci ha detto: io sono gossip… Ci ha fatto capire che sta al gioco pur di far parlare di sé ed è per questo che siamo certi che la storia della fidanzata sia stata creata a tavolino“. Questa la teoria dei fedeli di San Leone Magno, interpellati da Diva e Donna – come riportato da BlogTivvu – che aggiungono: “Troviamo di cattivo gusto che continui a parlare di Gesù e Dio in un programma come L’Isola dei Famosi”. Il parere non è dunque dei più rosei in merito alla vicenda da parte dei conoscenti di Cristina Scuccia, comunque speranzosi che la giovane riesca ad ottenere l’agognato successo: “Non ci resta che pregare per lei e sperare che le vada davvero tutto bene“.











