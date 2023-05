Cristina Scuccia: “Se una suora si innamora deve lasciare il velo”/ Luxuria la provoca: “La castità…”

Vladimir Luxuria provoca Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi sul ‘dogma della castità’

Vladimir Luxuria torna a stuzzicare Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. L’opinionista ha una domanda da fare alla concorrente, che riguarda proprio la sua precedente vita da suora. “Sai che ultimamente Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non dovrebbe essere un dogma, cioè un prete potrebbe avere una vita affettiva senza per questo doversi togliere le vesti. – esordisce Luxuria, che dunque va al sodo – Ti chiedo: dovrebbe essere la stessa cosa per le suore? Una suora potrebbe avere dei sentimenti senza per questo doversi levare il velo?”

Cristina Scuccia: "Se mi piacciono uomini o donne? Amo le persone"/ "Sess*? Posso vivere nella castità"

La risposta di Cristina Scuccia è però molto conservatrice rispetto all’argomento trattato: “Io non sono d’accordo su questa cosa, perché se tu doni la tua vita completamente, non è una rinuncia, è un dono, è privarsi di qualcosa per elevarsi.” motiva l’ex suora in diretta su Canale 5. E continua: “Io non riesco a vedere una persona che ha una famiglia e in più si fa carico di una comunità intera. Forse per un uomo questa è un’esigenza più grande.” “Quindi se tu sei suora e ti innamori ti togli il velo?”, chiede allora in conclusione Vladimir, “Secondo me devi lasciare”, chiude allora Cristina.

Vladimir Luxuria: "Cristina Scuccia? Altri motivi per cui ha lasciato il velo"/ "Credo che all'Isola dirà…"

Cristina Scuccia: “Se mi sono innamorata? Prima di consacrarmi sì”

Cristina Scuccia ha poi parlato di possibile fidanzato e di amore, rispondendo alle domande di Ilary Blasi e dei due opinionisti: “Sì in passato mi sono innamorata, quando ero giovanissima. Questo è successo quando ero piccola prima di consacrarmi. Però mi mancava sempre un pezzettino che era la mia donazione totale a Cristo. Che caratteristiche deve avere una persona per farmi innamorare? mi lascio sorprendere, non mi servono caratteristiche precise. Non mi sono mai imposta niente. Se qui sull’isola c’è qualcuno che mi potrebbe piacere? No.”

LEGGI ANCHE:

Cristina Scuccia presto mamma?/ Rivelazione all'Isola dei Famosi 2023 "Non ora ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA