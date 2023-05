Cristina Scuccia sfoggia il bikini all’Isola dei Famosi 2023/ “Sto cercando libertà…”

Cristina Scuccia e il bikini all’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia, sull’Isola dei Famosi 2023, si sta mettendo totalmente in gioco mostrando anche la parte più intima di sè. Decisa a farsi conoscere in tutti i suoi aspetti, Cristina, giorno dopo giorno, sta acquisendo sempre più fiducia in se stessa. Oltre a raccontarsi e ad affrontare senza paura le varie prove, sta sfidando anche se stessa e, dopo 26 giorni di permanenza in Honduras, ha deciso di dire addio, anche se per qualche ora al costume intero, per indossare un bikini in una versione personale e rivisitata. l’immagine ha attirato l’attenzione dei fan dell’Isola a cui, Cristina, alla vigilia dell’avventura, aveva spiegato, in un’intervista, aveva spiegato che non avrebbe indossato il bikini.

“Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. […] Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io“.

Cristina Scucca e il bikini rivisitato

Durante il primo mese di permanenza sull’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia ha sempre indossato pantaloncini e costume intero. Nelle scorse ore, però, ha spiazzato i compagni e il pubblico del reality show sfoggiando un bikini rivisitato. Senza rinunciare ai pantaloncini, ha scelto di indossare un top lasciando scoperto l’addome.

“Sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze” ha dichiarato la naufraga.

