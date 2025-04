La sua caratura nel mondo della recitazione non ha bisogno di presentazioni, così come la sua voce prestata ad innumerevoli pellicole in qualità di doppiatore; ma c’è un momento della sua carriera ad averlo reso iconico. Orso Maria Guerrini è stato per anni il volto di Birra Moretti; il testimonial per eccellenza, storico ‘baffo’ capace di rendere ogni promo magnetico. Data la sua notorietà, è chiaro che le curiosità vadano ben oltre ciò che riguarda la sua carriera e non manca chi cerca di scandagliare anche la sua vita privata. A tal proposito, cosa sappiamo su Cristina Sebastianelli ovvero la moglie di Orso Maria Guerrini?

Cristina Sebastianelli – moglie di Orso Maria Guerrini – come il ‘baffo’ più famoso d’Italia ha fatto dell’arte il baricentro della sua carriera, in particolare la recitazione. Anche lei attrice, ha avuto modo di prendere parte a numerosi progetti tra piccolo e grande schermo anche piuttosto noti. Da ‘La mafia dei nuovi padrini’ al cinema a ‘Don Matteo’ per la tv. Insomma, Orso Maria Guerrini e Cristina Sebastianelli sono uniti nella vita e nella professione grazie alla passione in comune per la recitazione.

Cristina Sebastianelli – moglie di Orso Maria Guerrini – oltre la carriera risulta essere molto riservata; sono pochi infatti gli accenni che non riguardano il settore ed è difficile reperire interviste rivolte al racconto della quotidianità con il marito. Sappiamo però che insieme hanno compiuto il grande passo del matrimonio ‘solo’ nel 2011, dopo diversi anni di fidanzamento. Nozze arrivate dunque in età matura, quasi a suggellare un rapporto che in realtà già lo era e che, come le migliori torte, mancava solo della sua ciliegina in cima.

“E’ un uomo buono, simpatico e soprattutto è bravissimo a cucinare”, parlava così Cristina Sebastianelli – moglie di Orso Maria Guerrini – a proposito delle peculiarità del consorte in un’intervista del passato. Parole semplici ma che mettono in evidenza una dolcezza di fondo che negli anni è stata coltivata e protetta dalle ingerenze dell’attenzione mediatica.