Cristina Sebastianelli, moglie Orso Maria Guerrini/ “L’unico che capisce le donne”

Chi è Cristina Sebastianelli moglie di Orso Maria Guerrini

Cristina Sebastianelli, attrice e doppiatrice, è la moglie di Orso Maria Guerrini. La coppia di attori si è sposata, dopo dieci anni di fidanzamento, il 3 agosto 2011: il matrimonio, al cospetto di parenti e amici, è stato celebrato da Gianni Alemanno, all’epoca sindaco di Roma. I due si sono conosciuti nel 2002 in teatro nello spettacolo “Amori Miei”. “Orso è l’unico uomo di cui io possa dire che capisce le donne!”, ha confessato l’attrice all’Annuario del cinema.

Olivier François e Alexandre, marito e figlio Arianna Bergamaschi/ "La più fortunata"

Nata a Sassoferrato, Cristina Sebastianelli ha esordito sulle scene nel 1997 recitando ne “Il campiello” di Goldoni nel ruolo di Donna Orsola. “Ho lavorato per mantenermi agli studi come grafica pubblicitaria e perfino investigatrice privata…“, ha spiegato l’attrice. Dal 1997 al 1999 ha indossato i panni di Frency nel musical “Grease” accanto a Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia.

Arianna Bergamaschi, chi è la ragazza della Sirenetta/ Volto, voce e penna Disney

Cristina Sebastianelli: la carriera tra cinema e tv

Nel 2000 Cristina Sebastianelli ha debuttato nel cinema come assistente alla regia di Carlo Vanzina per un episodio del film “E adesso sesso”. Nello stesso anno appare in tv nella serie “Distretto di polizia”. Nel 2004 è la segretaria del sindaco nella fiction “Don Matteo” e suor Maria nella seconda e terza stagione di “Orgoglio”. Nel 2006 recita in “Io e mamma” e partecipa al talk-show “Al posto tuo”. L’anno dopo torna al cinema con “Il soffio dell’anima” di Victor Rambaldi. Cristina Sebastianelli è una fan dei registi Ron Howard e Clint Eastwood, mentre il suoi attori preferiti sono John Malkovich e Ingrid Bergman. “I miei gusti musicali non sono stati influenzati dalle nuove tendenze e continuo ad amare profondamente Mina, Liza Minnelli e… Umberto Scipione”, ha rivelato all’Annuario del Cinema. Scipione è autore della colonna sonora di “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”, nonché testimone di nozze di Cristina e Orso.

LEGGI ANCHE:

Antonio Giuseppe Malafarina e l'incidente/ "Nel 1988 un tuffo in mare e divento tetraplegico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA