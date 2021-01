Cristina, sorpresa al papà Giovanni/ Lui piange: “Stavo male…” (C’è posta per te)

Cristina chiama C’è posta per te per il suo papà Giovanni. I due vivono vicini, lo vede tutti i giorni ma da quando è morta la mamma la sua espressione è triste e lui non è più lo stesso. Cristina viene a C’è posta per te per regalargli un momento di gioia e spronarlo a riprendere in mano la sua vita e tornare a sorridere. Cristina spiega che la mamma purtroppo si è ammalata quando aveva solo 17 anni e suo padre è sempre stato al suo fianco. Sono trascorsi 10 anni ormai e la sua mamma non c’è più, ma papà Giovanni non riesce a superare il momento della sua morte, sprofondando giorno dopo giorno nella mancanza di quella donna che è stata la sua perfetta metà. “Due genitori amici, complici e coalizzati”, li descrive Cristina in studio in una toccante lettera.

Cristina fa piangere il suo papà Giovanni, lui “Mi hai fatto impazzire!”

Giovanni fa il suo ingresso nello studio di C’è posta per te 2021 ammettendo di essere molto agitato. “Sono stato una settimana dormendo male, credo di avere la pressione oltre i 250!” confessa l’uomo che scoppia in lacrime quando scopre che, dall’altra parte, c’è sua figlia Cristina. “Mi hai fatto impazzire!” scherza lui, poi è proprio lei a prende parola: “Ho scritto a C’è posta per te per ringraziarti per tutto quello che hai dato a me e ai miei fratelli, di come ti sei preso cura della mia mamma negli ultimi 10 anni, solo tu hai potuto farlo!”



