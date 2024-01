CRISTINA TENUTA, CHI È DAMA DI UOMINI E DONNE/ Alessandro Vicinanza: “Voglio conoscerla. Roberta Di Padua…”

«Sto vivendo tanti crolli e picchi emotivi. A volte mi sento confuso, ma penso che la vita debba andare avanti. Voglio vivere le emozioni», racconta Alessandro Vicinanza a Verissimo. Nell’intervista, oltre a parlare dell’ex fidanzata Ida Platano, spiega come sta andando a Uomini e Donne la conoscenza con Cristina Tenuta. «È una persona che oggettivamente un po’ di curiosità me la desta, quindi mi trovo tra due fuochi». L’altro fuoco è Roberta Di Padua, che ha lasciato il programma non avendo avuto l’esclusiva da lui. «Dopo che siamo usciti l’ho pensata, mi viene di farlo, quindi perché mi devo precludere la possibilità di conoscerla?». Ciò anche se l’interesse non è del tutto corrisposto.

IDA PLATANO, CHI È EX FIDANZATA DI ALESSANDRO VICINANZA/ Lui "Ora mi sento di nuovo vivo"

A proposito di Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza spiega: «Faccio mea culpa, ho sbagliato le parole. Roberta era una situazione chiusa, ma non avevo mai avuto modo di chiarire. Non le ho mai potuto rivolgere un saluto perché non aveva un buon rapporto con Ida, quindi non ho avuto possibilità di parlarle. Ci sono riuscito e non è stato un riallacciarmi al passato, è stato un nuovo inizio. Tra me e lei c’è una forte chimica, una forte attrazione fisica, ma non ho nessuna spinta emotiva nei suoi riguardi e non mi sento di darle l’esclusiva e conoscere solo lei». Questo perché vuole conoscere meglio Cristina Tenuta: «Non so se nascerà qualcosa, ma ora voglio conoscere lei». (agg. di Silvana Palazzo)

Alessandro Vicinanza perchè è finita con Ida Platano/ La frequentazione con Roberta Di Padua e...

Cristina Tenuta, chi è la dama di Uomini e Donne

Cristina Tenuta è una delle dame più discusse del trono over di Uomini e Donne, Protagonista della trasmissione di Maria De Filippi da qualche stagione, ha avuto diverse frequentazioni senza mai trovare l’uomo giusto con cui lasciare il programma. Nel corso della stagione in corso, nell’unica puntata a cui ha partecipato Armando Incarnato, ha ammesso di avere ancora un interesse per il cavaliere napoletano che, però, non ha ricambiato. In cerca del principe azzurro, nonostante dubbi e tentennamenti vari, Cristina ha deciso di mettersi in gioco dopo il ritorno in trasmissione di Alessandro Vicinanza.

Armando Incarnato: "Quando si darà importanza alla persona..."/ Silenzio rotto sull'assenza a Uomini e donne

Il cavaliere salernitano, chiusa la storia con ida Platano, sentendosi pronto ad uscire con delle donne, ha deciso di tornare nel parterre di Uomini e Donne ricominciando a frequentare Roberta Di Padua. Nonostante l’attrazione per quest’ultima, Alessandro ha scelto di non concederle l’esclusiva e di voler conoscere altre donne, in particolare Cristina Tenuta che ha deciso di uscire con lui dopo la scelta di Roberta di fare un passo indietro.

Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza: la frequentazione continua

Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 8 gennaio e al centro delle varie discussioni ci saranno sicuramente Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza. Dopo aver rotto il ghiaccio ballando spesso in studio durante le varie puntate, durante la pausa natalizia del dating show di Maria De Filippi, Cristina e Alessandro sono stati più volte pizzicati insieme.

Deianira Marzano, infatti, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato le foto scattate dai fan che li hanno pizzicati insieme anche a Salerno. Dopo aver frequentazioni finite nel giro di poco tempo, Cristina porterà avanti quella con Alessandro?











