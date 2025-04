Da ormai diverso tempo Cristina Tenuta non fa più parte del parterre femminile di Uomini e Donne. La sua assenza aveva fatto molto parlare, dato che la dama era una delle più attive nel programma di Maria De Filippi. Attenzione, attive nel senso che spesso si sostituiva agli opinionisti, mentre in fatto di frequentazioni ha lasciato molto desiderare. Oggi si scopre che forse i fan e Tina Cipollari avevano ragione su di lei: dopo un post pubblicato su Instagram arrivano diverse conferme.

Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 22 al 24 aprile 2025/ Nadia assente, caos Isabella e Diego

Quali, vi chiederete voi. Ebbene, Cristina Tenuta sembra ormai vivere di pure sponsorizzazioni e moltissimi brand la ingaggiano per collaborare con loro. Tra i vari post e storie spuntano spesso codici sconto e non solo. Insomma, pare che all’ex dama non manchi assolutamente Uomini e Donne e si fa sempre più concreto il sospetto che la donna sia stata mandata via dalla redazione per via del fatto che non riusciva a costruire nulla con i cavalieri. Ormai, era una sorta di opinionista, molto attenta a commentare le dinamiche del programma.

Sabrina Zago, segnalazione da ex cavaliere a Uomini e Donne/ "Fa tutto per stare al centro studio"

Cristina Tenuta torna a Uomini e Donne?

Dopo Uomini e Donne, Cristina Tenuta non è stata a guardare, ma si è impegnata completamente nell’arte dell’influencer con tanto di post sponsorizzati e di collaborazioni a go go. Molti dei fan del programma di Maria De Filippi si chiedono se ci sarà modo di rivederla nello show, e questo rimane un grande punto di domanda dato che per ora non ci sono segni di un possibile dietro front a Uomini e Donne. Al momento tutto tace e Cristina Tenuta continua a portare avanti il suo lavoro fuori dal dating show, che oltretutto sta per chiudere i battenti: manca poco più di un mese alla solita chiusura estiva e solo a settembre 2025 potremmo vedere il parterre completamente rinnovato.