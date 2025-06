Cristina Tenuta e l’avventura a Uomini e Donne

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne che non fanno più parte della trasmissione ma che hanno lasciato sicuramente il segno c’è Cristina Tenuta che ha partecipato per diverso tempo alla trasmissione senza, tuttavia, aver trovato l’amore. Molto corteggiata, Cristina ha conosciuto diversi pretendenti ma con nessuno è nato l’amore. Tra i cavalieri con cui è uscita e per il quale era disposta a lasciare la trasmissione c’era sicuramente Armando Incarnato ma anche con lui la frequentazione di è poi chiusa senza l’inizio di una vera e propria storia d’amore.

Anche nell’attuale stagione, Cristina ha inizialmente partecipato al programma per poi lasciarlo. Nessun annuncio in trasmissione con Cristina che non è più stata presente nel parterre. L’ex dama, tuttavia, è molto presente sui social dove continua ad aggiornare i fan su quella che è la sua vita.

Cristina Tenuta oggi: cosa fa dopo Uomini e Donne

Sempre bellissima e in splendida forma, Cristina Tenuta è solita condividere diversi contenuti sul suo profilo Instagram oggi seguito da più di 71mila followers. Attualmente, Cristina sembrerebbe lavorare come influencer sponsorizzando sul suo profilo social alcuni prodotti. Nella sua bio, infatti, è presente il link che rimanda al sito Shein.

Sono diversi i post in cui mostra alcuni capi da lei indossati e che si possono acquistare proprio sul famoso sito di abbigliamento. Per quanto riguarda la vita privata, invece, Cristina sembrerebbe essere ancora single. Molto seguita sui social, l’ex dama si sta preparando per vivere l’estate ma sono tanti coloro che vorrebbero rivederla nel parterre del trono over. A settembre, dunque, se la redazione dovesse decidere di richiamarla, Cristina tornerebbe nel parterre? Lo scopriremo tra qualche mese.