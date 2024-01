Cristina Tenuta e Roberta Di Padua, lite con Manuela e Aurora Tropea a Uomini e Donne/ “Due vamp…”

Aurora Tropea contro Cristina Tenuta

Scintille nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 30 gennaio. Tutto parte da un commento di Aurora Tropea che punta il dito contro Cristina Tenuta, rea di essersi intromessa durante il confronto al centro dello studio tra Manuela e Alessandro Vicinanza. “Ti sei intromessa dicendo che ad Alessandro non piaceva Manuela. Anche a te non piaceva Alessandro e poi sei uscita e ti è piaciuto. Anche a Manuela sarebbe potuta accadere la stessa cosa. La mia impressione è che dopo essere stata accusata di essere qui solo per fare l’opinionista, hai creato tutto questo per far parlare di te“, dice Aurora.

Le parole della Tropea non piacciono a Gianni Sperti che replica ad Aurora che si sarebbe creata un film in testa. La discussione, poi, si infiamma quando Maria De Filippi nota Roberta Di Padua e Alessio parlare a distanza e chiede alla dama spiegazioni.

Roberta Di Padua contro Manuela dopo le rivelazioni di Alessio

Rispondendo alla domanda di Maria De Filippi, Roberta Di Padua svela che Alessio le stava raccontando ciò che Manuela gli ha detto di lei. “Ha definito Roberta e Cristina due vamp aggiungendo che la loro bellezza non è elegante, diciamo così”, svela Alessio scatenando la reazione di Manuela.

Contro quest’ultima si scaglia non solo Roberta, ma anche Cristina, accusata da Manuela di essersi intromessa in una storia. “Ma quale storia? Roberta e Alessandro non erano innamorati“, sbotta Cristina. Il focus, poi, si sposta su Alessio e Claudia dopo le parole di Manuela che racconta di aver visto un avvicinamento di Alessio a Claudia. A chiudere la questione è Maria De Filippi voltando pagina.











