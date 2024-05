Cristina Tenuta, lite con Marianna e Barbara De Santi a Uomini e Donne/ “Siete ridicole”

Ernesto Rosso scatena lo scontro tra Cristina Tenuta, Marianna e Barbara De Santi a Uomini e Donne

Ernesto Russo scatena una lite a Uomini e Donne nel corso della puntata dell’8 maggio 2024. Marianna, in particolare, si scaglia contro Ernesto Russo, reo di aver usato parole importanti con lei per poi chiudere la frequentazione dopo pochi appuntamenti. “Ti ho detto cose della mia vita che non sanno neanche i miei amici”, sbotta Marianna in studio. “Mi sembra di non aver detto mai nulla e quella è la fiducia che hai avuto nei miei confronti ma ti sei innamorata di un’idea e non di me“, ribatte Ernesto mentre Marianna sottolinea di non aver mai parlato d’amore. “Ti ho chiesto più volte se la tua nei miei confronti era solo attrazione fisica e mi hai sempre detto di no”, aggiunge Marianna mentre Ernesto sottolinea che, forse, in lui, non è scattato lo stesso interesse scattato in lei.

A difendere Ernesto, però, è Cristina Tenuta che sottolinea come il discorso di Marianna non abbia un fondamento non essendoci stato nulla. “Ma tu cosa ne sai? Anche tu hai provato lo stesso risentimento quando frequentavi Alessandro“, replica Marianna facendo riferimento al rapporto con Alessandro Vicinanza.

Cristina Tenuta contro Marianna e Barbara De Santi

Cristina Tenuta, di fronte alle parole di Marianna, sbotta: “Non puoi paragonare il tuo rapporto con Ernesto con quello che c’è stato tra me e Alessandro e poi io, anche quando abbiamo chiuso, non ho rotto i cog*ioni come fai tu”, sbotta Cristina scatenando la reazione di Barbara De Santi. “Hai fatto la stessa accusa anche a me, ma tra te e Alessandro cos’è successo?“, sbotta Barbara.

A schierarsi con le dame è Gianni Sperti: “Credo che Ernesto usi spesso parole forti con le donne che frequenta per poi cambiare idea subito dopo”, commenta l’opinionista mentre Ernesto decide di non replicare permettendo a Maria De Filippi di cambiare argomento.

