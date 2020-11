Cristina Tomasini: “Ago della bilancia per Francesco Oppini”/ “Resta al GF Vip se…”

Cristina Tomasini scrive un lungo messaggio al fidanzato Francesco Oppini, fortemente in crisi dopo la decisione della produzione di prolungare la durata del Grande Fratello Vip 2020 fino all’8 febbraio. Un tempo troppo lungo che sta spingendo il figlio di Alba Parietti a prendere seriamente in considerazione l’idea di abbandonare il reality. Oppini, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, non ha nascosto la propria preoccupazione per la fidanzata Cristina. Pur essendo consapevole che avrebbe il suo totale appoggio anche se dovesse decidere di restare nel bunker di Cinecittà, Francesco teme di lasciarla sola troppo a lungo. L’idea di abbandonare e di ritirarsi si sta facendo strada nella sua testa. Anche ieri sera, mentre tutti gli altri si divertivano, Oppini è rimasto per qualche secondo immobile di fronte alla porta rossa. Vedendolo in difficoltà, la fidanzata Cristina ha scritto un messaggio sui social per lui.

CRISTINA TOMASINI E IL MESSAGGIO PER IL FIDANZATO FRANCESCO OPPINI

Cristina Tomasini non vuole assolutamente condizionare quella che sarà la scelta di Francesco Oppini sulla permanenza o meno nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo il prolungamento ufficiale. “Amore mio in moltissimi mi stanno imputando l’ago della bilancia per quanto riguarda la tua scelta di continuare quest’esperienza oppure no. In cuor mio voglio che tu sappia che ti sosterrò in qualsiasi tua decisione, l’unica cosa che davvero mi importa è la tua felicità. Quindi prendi la tua decisione ascoltando solo ed unicamente il tuo cuore perchè tu sai quello che puoi ancora dare conoscendo bene i tuoi limiti”, scrive Cristina su Instagram. “Trova la tua forza, la tua lucidità e la leggerezza se vorrai continuare in queste avventura. Se, invece, preferirai ritornare alla realtàm ricordati che ad oggi hai fatto un percorso meraviglioso e chi ti vuole bene e ti ha sostenuto capirà e sarà dalla tua parte”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA