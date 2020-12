Cristina Tomasini “Attacchi sul web per Francesco Oppini”/ “Dovrei lasciarlo a Zorzi”

Non solo Francesco Oppini, anche la sua fidanzata Cristina Tomasini ha commentato le emozioni del Grande Fratello Vip in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. In particolare la donna si è espressa in merito al rapporto nato tra il suo fidanzato e Tommaso Zorzi all’interno della Casa di Canale 5, raccontando di alcune accuse davvero incredibili ricevute intanto sui social da dei telespettatori del reality. “Per me Tommaso e Francesco hanno dato un bel messaggio ed ero tranquilla, – ha esordito Cristina, per poi svelare che – anche se sui social qualcuno mi attaccava dicendo che ero una copertura e che dovevo lasciarli liberi di amarsi.” Alcuni fan della coppia Oppini-Zorzi avrebbero dunque chiesto a Cristina di “farsi da parte” per far sì che i due vivessero liberamente il loro rapporto.

Cristina Tomasini commenta il rapporto tra Francesco Oppini e Dayane Mello

Cristina Tomasini ha inoltre commentato il rapporto che si è creato all’inizio nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Francesco Oppini e Dayane Mello. Queste le sue parole: “Dayane? È una ragazza bellissima, solare, mi piaceva molto, avrei voluto solo più rispetto nei miei confronti, che non cercasse di baciarlo a tutti i costi”. C’è da dire che, una volta uscito dalla Casa, Francesco Oppini ha sorpreso Cristina regalandole un prezioso anello di fidanzamento. Ha precisato, tuttavia, che per ora le nozze possono attendere e che il loro progetto di vita prevede al momento la convivenza e un figlio. “Speravo nel fidanzamento ufficiale perché credo molto nel nostro legame e, quando Francesco ha detto di volere un figlio da me, sono rimasta sotto shock, non me lo aspettavo. È stata una gioia immensa”, ha commentato Cristina.



