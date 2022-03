Cristina Tomasini, chi è la fidanzata di Francesco Oppini/ Amore a gonfie vele dal 2018

Francesco Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini. I due fanno coppia fissa da un po’ e l’ultima volta che sono stati visti pubblicamente assieme è stato in occasione delle vacanze estive del 2021, una gita fuori porta nella splendida Alassio, dove, fra un bagno e l’abbronzatura, si sono scattati anche dei teneri selfie. Cristina Tomasini è originaria di Bergamo, in Lombardia, ed è fidanzata con il figlio di Alba Parietti da quattro anni, dal 2018. Classe 1984, non si hanno moltissime informazioni su di lei, a cominciare dalla professione che svolge, che non è certa; è probabile che lavori nel mondo della auto, e ciò “giustificherebbe” la vicinanza al suo fidanzato, avendo lo stesso un concessionario di auto sportive.

Si sa invece che sia una grande appassionata di danza, e spesso e volentieri accompagna i suoi scatti su Instagram con l’hastag “una vita sulle punte”, soprattutto quelli in cui si mostra da piccola. E’ inoltre appassionata di arte, libri, fotografia, ed ha un fratello più grande a cui è molto legata. Cristina Tomasini è laureata anche se non è ben chiaro in cosa e dove abbia ottenuto l’attestato scolastico; del resto Cristina, fidanzata di Francesco Oppini, è una ragazza molto riservata che non ama la vita mondana e i gossip.

FRANCESCO OPPINI, FIDANZATA CRISTINA TOMASINI: LA REPLICA AGLI HATER DELL’EX VIPPONE

Sembra infatti che più volte le sia stato chiesto di rilasciare interviste, ma lei ha sempre preferito stare lontana dai riflettori, godendosi il suo amore con il figlio di Alba Parietti. Lo stesso atteggiamento ha tenuto anche quando gli haters hanno messo in dubbio la sua storia d’amore.

In quell’occasione era stato Francesco Oppini ad intervenire con un lungo post su Instagram in cui aveva scritto: “Dedicata ai (pochi ma comunque esistenti) detrattori, invidiosi, tuttologi e a quelle persone cattive ed ignoranti che si permettono di giudicare una ragazza, anzi una Donna con la “D” maiuscola. Cristina, la mia dolce metà, è sempre stata educatamente in disparte e in silenzio rispettando se stessa e soprattutto la vita altrui. Pensate alla vostra vita, qualora ne aveste una o piuttosto prendetevela con me dato che chi si è esposto in un programma televisivo e non solo sono stato io, non lei”.

