Cristina Tomasini: “Dayane Mello? Sirena tentatrice”/ “Francesco Oppini un signore..”

Cristina Tomasini sta seguendo dalla tv le avventure del fidanzato Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 notando l’avvicinamento di Dayane Mello al compagno con cui ha intenzione di costruire una famiglia. Dopo essere rimasta in disparte, Cristina ha deciso di parlare e lo ha fatto rilasciando un’intervista in esclusiva a Novella 2000 con cui ha difeso la sua storia d’amore. “Lui è un signore, hanno creato una bomba insidiosa, l’hanno messo in mezzo, e si è creata questa situazione che non era certo ad armi pari… Un uomo diverso avrebbe reagito in altro modo, perché hanno fatto leva sulla vanità maschile, e lei (Dayane, ndr) è una magnifica presenza. Ma è andata storta. Francesco è un uomo onesto”, ha affermato Cristina aggiungendo di credere fortemente nell’amore che Francesco prova per lei. La Tomasini, però, non nasconde dubbi e paure: “Non dubito del nostro amore. Certo è che, se alle spalle di Francesco qualcuno ordisce una trama e lui non la conosce, lui non si può difendere. Se non sa, ripeto, non è ad armi pari”, ha aggiunto.

CRISTINA TOMASINI: “FRANCESCO OPPINI VUOLE SPOSARMI E AVERE UNA FIGLIA”

Lontana dal mondo dello spettacolo, Cristina Tomasini ha deciso di difendere la sua storia d’amore con Francesco Oppini. Cristina non nasconde di essere rimasta spiazzata da alcune dinamiche che si stanno creando all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma la Tomasini chiarisce come per lei Francesco non sia un gioco, ma l’uomo che ama e con cui intende formare una famiglia. “Mi hanno pure chiamato dalla produzione, ma ripeto, Francesco è l’uomo con cui voglio creare una famiglia, non il concorrente di un reality. E sempre per riprendere Ulisse, non avrei pensato che gli avrebbero messo sulla sua rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli”, ha aggiunto. Dayane, bellissima, dunque, è la sirena tentatrice di questo Grande Fratello Vip 2020? Oppini sta difendendo la sua storia con Cristina all’interno della casa e, sul futuro insieme, la bellissima Tomasini aggiunge: “Un giorno Francesco mi ha detto: ‘Io ti sposerò, tu mi hai fatto ricredere sul matrimonio e ti ringrazio’… Lui vuole una bambina. Mi dice ‘Ti amo talmente tanto che non basti, voglio una bambina che ti assomigli e che possa amare come amo te’”.



