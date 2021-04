Cristina Tomasini, dedica d’amore a Francesco Oppini/ “Il mio uomo unico e speciale”

Grande compleanno per Francesco Oppini che si ritrova a festeggiare in modo diverso rispetto allo scorso anno soprattutto perché adesso è reduce dal successo del Grande Fratello Vip 2020. Sono tanti gli auguri arrivati oggi per lui, molti da parte dei fan, altri ancora da parte dei suoi stessi colleghi di reality a cominciare da Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, e finendo ad Elisabetta Gregoraci. Ciliegina sulla torta è la dedica d’amore della donna per la quale Francesco Oppini ha lasciato il programma ovvero la compagna Cristina Tomasini. I due si sono ritrovati subito dopo il Grande Fratello Vip 2020 che il figlio di Alba Parietti ha lasciato prima di Natale proprio per non lasciare oltre la sua bella Cristina. Il telecronista si è mostrato innamorato, fedele e pronto ad avere un figlio e prendere impegni seri con lei con la benedizione di mamma Alba, Cristia ha così deciso di ricambiare le sue continue dichiarazioni d’amore, dicendo la sua sui social qualche ora fa.

Cristina Tomasini, dedica d’amore a Francesco Oppini sui social

Postando una foto che ritrae insieme i due fidanzati, Cristina Tomasi ha scritto: “Amo di te il suono della tua risata Amo di te la tua voce Amo di te la capacità di rasserenarmi quando le paure mi sovrastano Amo di te che riesci sempre ad essere presente il tuo modo di capire senza domandare e di dare senza chiedere. Sei il mio uomo, unico e speciale Buon compleanno amore mio”. I fan hanno subito gradito la dichiarazione riempiendo di like la foto e facendo notare che davvero Francesco Oppini è in grado di dare senza mai chiedere niente. Quali e quanti altri auguri arriveranno oggi?

