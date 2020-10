Cristina Tomasini, dedica di Francesco Oppini alla fidanzata/ “Sei la mia vita..”

Cristina Tomasini compie gli anni e Francesco Oppini ha deciso di fargli degli auguri speciali dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. In queste settimane lui ha sempre portato rispetto alla fidanzata cercando di evitare situazioni ambigue che potessero metterla in ansia o farla soffrire e nelle scorse ore ha deciso bene di tenere impegnata una telecamera per degli auguri speciali diretti proprio a lei: “Amore, non so se tu mi stai guardando o no, spero di sì, avrò un sacco di cose da dirti quando uscirò, però adesso penso sia scattata la mezzanotte e vorrei farti i miei migliori e sinceri auguri, sei con me ogni giorno e ogni momento, tutto quello che è successo e che provavo per te prima di entrare si è amplificato di me, si è fortificato ed è aumentato, sei una persona speciale per un miliardo di motivi, ti amo immensamente e mi auguro di poterti abbracciare presto e dirti che sei la mia vita e che spero che tu lo sia per lungo tempo, mi fermo adesso se no inizio di nuovo a piangere…”.

Cristina Tomasini, dedica di Francesco Oppini: “Sei la mia vita, ti amo, volevo dirti..”

Chiuso nella camera arancione insieme ad Elisabetta Gregoraci, Enock e Pierpaolo, un emozionatissimo Francesco Oppini ha rivolto i suoi auguri speciali a Cristina Tomasini dicendole anche che ha apprezzato molto il fatto che lei abbia scritto a Matilde Brandi o al fratello di Enock perché sa bene quanto lei sia schiva e ami la sua privacy e si è detto particolarmente colpito dalla sua intraprendenza. Alla fine Oppini si è rimesso a piangere tra le braccia degli amici che si sono uniti agli auguri con tanto di urletti da parte della showgirl che è romantica e molto sensibile a queste cose. La bella Cristina Tomasi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 questa sera visto che Francesco è in nomination?



© RIPRODUZIONE RISERVATA