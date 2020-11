Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini/ Lui rivela:” è stata Luana a mandarla nella mia vita”

Cristina Tomasini è la fidanzata di Francesco Oppini, che questa sera potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti si trova infatti in nomination con Patrizia De Blanck. Cristina Tomasini fa coppia fissa con Oppini ormai da qualche anno e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele: i due hanno sfiorato la partecipazione a Temptation Island, ma alla fine hanno rinunciato non volendo mettere a rischio il loro amore. Cristina è una ragazza di Bergamo, estranea al mondo dello spettacolo e poco social: il suo profilo Instagram è privato. Sicuramente mamma Alba approva la loro relazione, infatti spesso condivide sul suo profilo foto della ragazza e della coppia. Cristina Tomasini è riuscita a conquistare il cuore di Francesco Oppini e farlo sorridere di nuovo, dopo il dolore per la morte di Luana, la sua fidanzata morta in un incidente stradale 16 anni fa. Proprio qualche giorno fa nel confessionale del GF Vip, Oppini ha ricordato la ragazza senza riuscire a trattenere le lacrime. Secondo Oppini è stata proprio Luana a mandare nella sua vita Cristina.

CRISTINA TOMASINI: RIVEDRÀ FRANCESCO OPPINI?

Nelle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, sembrava che Dayane Mello avesse messo gli occhi su Francesco Oppini. Lui si è sempre detto certo dell’amore per Cristina e di vedere nella modella solo un’amica. Alba Parietti era intervenuta chiedendo al Grande Fratello di mostrare al figlio le parole di Dayane nei confessionali. In quell’occasione Cristina Tomasini è intervenuta sui social: “Io sono una persona che vive una vita molto riservata e sono completamente al di fuori delle dinamiche di questi giochi ma ho una grande fiducia nell’uomo che ho conosciuto, e che amo più della mia vita”. Nelle ultime settimane Dayane ha decisamente spostato i suoi interessi, tranquillizzando mamma Alba. Questa sera Cristina potrebbe riabbracciare il suo Francesco e sicuramente avranno molto di cui parlare dopo tanti giorni lontani.



