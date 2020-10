Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini/ “Per Dayane è solo una strategia..”

Cristina Tomasini continua a pazientare, osservare e guardare il suo fidanzato Francesco Oppini camminare sui carboni ardenti a questo Grande Fratello Vip 2020. Il figlio di Alba Parietti non ha fatto altro che confermare di rispettare la sua fidanzata e di non aver mai avuto il dubbio “cosa succederà se…” e questo lo rende fiero di quello che sta facendo. Cristina Tomasini è nei suoi pensieri, lui la ama e continua a ribadire il fatto che mai e poi mai le farebbe del male e non solo perché potrebbe farla soffrire ma anche per quello che succederebbe nella famiglia di lei e in quella di lui, questo la tiene al sicuro? Ancora no visto che le ragazze e, in particolare, Dayane Mello, continuano a “circuirlo” per quella che la fidanzata chiama strategia.

Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020

Cristina Tomasini a Novella 2000, ha commentato l’avvicinamento tra Francesco Oppini e Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 continuando a ribadire che lei sta solo cercando un appiglio per rimanere nella casa mentre il suo fidanzato si comporta sempre molto bene: “Lui è un signore, hanno creato una bomba insidiosa, l’hanno messo in mezzo, e si è creata questa situazione che non era certo ad armi pari”. Poi si dice cerca che non accadrà mai niente tra loro perché un altro uomo avrebbe reagito in modo diverso ma per Oppini è stato diverso perché lui è un uomo onesto: “Non dubito del nostro amore. Certo è che, se alle spalle di Francesco qualcuno ordisce una trama e lui non la conosce, lui non si può difendere. Se non sa, ripeto, non è ad armi pari”. Arriverà il momento del loro atteso incontro nella casa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA