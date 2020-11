Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ Dayane Mello provoca, lei va oltre

Cristina Tomasini continua a restare silenziosamente accanto al fidanzato Francesco Oppini, con estrema riservatezza e garbo, doti che la rappresentano in piena. Nonostante la vicinanza provocante di Dayane Mello, messa a bada dal cronista 38enne, Cristina ha dimostrato di essere dotata di una tale intelligenza da andare oltre anche rispetto alle insinuazioni che la modella brasiliana ha avanzato di recente. La Mello, infatti, avrebbe provocato Oppini sui baci dati al’amico Tommaso Zorzi al punto da mettere in dubbio la sua eterosessualità. Nel dettaglio, Francesco avrebbe taciuto il suo essere gay per via della fidanzata Cristina che lo aspetta a casa. Anche in questo frangente, la giovane non si è espressa pubblicamente, dimostrando ancora una volta di non cedere a simili provocazioni e di conoscere molto bene l’uomo al quale è legata sentimentalmente, nonostante i suoi timori. La Tomasini, che da poco ha festeggiato i suoi 36 anni con una sorpresa in diretta tv al GF Vip, nonostante la grande mancanza continua dunque a sostenere silenziosamente e con estremo rispetto il compagno, andando oltre le provocazioni nelle quali invece rischia di cadere lo stesso Oppini.

CRISTINA TOMASINI, FIDANZATA FRANCESCO OPPINI: AL SUO FIANCO SILENZIOSAMENTE

Di Cristina Tomasini si hanno molte poche informazioni ma qualcosa di lei e del suo carattere trapela anche dalle parole della mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti. Quest’ultima in più occasioni ha manifestato il suo grande affetto nei confronti della futura nuora ed anche in occasione del suo recente compleanno era stata felice di annunciare la sorpresa che insieme avrebbero fatto al figlio. Parlando di Cristina aveva rivelato la sua impossibilità a muoversi, in questo periodo di pandemia, e nel dettaglio di spostarsi da Milano “per aiutare e non lasciare soli i suoi colleghi di lavoro”. Tuttavia, parlando del rapporto tra Oppini e la bella Cristina era stata la stessa Alba a parlare di un amore vero tra i due ragazzi, e soprattutto capace di superare ogni tipo di distanza e impedimento. La sua presenza in video, dopo oltre 50 giorni di lontananza, è stato un vero e proprio toccasana per Francesco che, poco prima, aveva confidato a Enock di essere sul punto di crollare in assenza di segnali da parte della fidanzata.



