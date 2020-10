Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ “Dayane Mello? Sono amareggiata…”

Nonostante i paletti posti da Francesco Oppini, almeno a parole, Dayane Mello continua ad essere molto vicina al figlio di Alba Parietti. Motivo per il quale la fidanzata di lui, Cristina Tomasini, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla questione. Dopo l’intervento della Parietti, che ha chiesto maggiore chiarezza degli autori nei confronti del figlio, Cristina ha deciso di seguire il suo esempio e scrivere un post su Instagram, spiegando come proprio l’intervento della suocera sia stato determinante per mantenere la calma di fronte a immagini – quelle di Dayane e Francesco – di certo non piacevoli.

Cristina Tomasini: “Ho grande fiducia in Francesco ma…”

“Ci tengo a fare una precisazione riguardo a questo post.” ha esordito su Instagram Cristina Tomasini. “Alba come sempre cerca solo di proteggere le persone che ama. Io sono una persona che vive una vita molto riservata e sono completamente al di fuori delle dinamiche di questi giochi.” ha spiegato la fidanzata di Francesco Oppini, per poi aggiungere “Ma ho una grande fiducia nell’uomo che ho conosciuto e che amo più della mia vita. Alba è stata per me fondamentale in questi giorni per continuare a mantenere questa fiducia. Che davanti a certe immagini ed eccessi di manifestazioni avrebbero amareggiato e mortificato chiunque.” Parole piuttosto chiare. Verranno mostrate a Francesco?

