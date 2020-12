Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ Dopo il GF VIP una sorpresa in arrivo?

Cristina Tomasini è la fidanzata di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti protagonista del Grande Fratello Vip 2020 e del momento contro le 5 sfere a Live Non è la D’Urso. Un amore importante quello nato tra i due che neppure il Grande Fratello Vip 2020 ha messo in pericolo, anzi proprio all’interno della casa del GF VIP 5 il figlio di Alba Parietti è arrivato ad una importante decisione per il futuro del suo amore. “Quando entri qua dentro non esci uguale, ti scava talmente dentro che non se ne ha un’idea, io sto vivendo in una situazione surreale. Ma a 38 anni io ho capito che non posso avere un rapporto così con te che sei mia madre, ho solo te come madre. Ti posso dire una cosa? Qua dentro mi è venuta una cosa di diventare padre” – ha detto Oppini che è pronto a diventare padre con la sua amatissima Cristina.

Cristina Tomasini e Francesco Oppini: innamorati più che mai

Una cosa è certa: al fianco di Francesco Oppini c’è Cristina Tomasini che l’ha sempre sostenuto anche poco prima di entrare nella casa del GF VIP. “Amore mio, spero che questa nuova avventura possa portarti tante soddisfazioni future. Mi mancherai moltissimo, ti auguro buona fortuna. P.s. Il tuo cuore lo porterò con me, lo porterò nel mio cuore” – ha detto la ragazza poco prima dell’ingresso del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. “Cristina è la mia vita, il mio piedistallo, sono innamoratissimo” ha ribadito Oppini parlando della sua Cristina con cui sogna una famiglia e un figlio. Dalla loro parte c’è anche Alba Parietti, la mamma onnipresente, che approva totalmente la storia d’amore tra il figlio e Cristina. Ma chi è davvero Cristina Tomasini? Nata a Bergamo, la ragazza è molto discreta e riservata e vive una vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Su di lei, infatti, si conoscono davvero pochissime cose se non che è una appassionata di animali, in particolare di gatti.



