Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ “Il tuo cuore lo porterò con me”

Cristina Tomasini è la fidanzata di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Un amore importante che è finito sotto i riflettori una volta che Francesco ha deciso di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020. La coppia è felicemente innamorata da 2 anni: Cristina è arrivata nella vita di Francesco in un momento molto difficile della sua vita nuova e dal primo incontro i due sono diventati inseparabili. Ma chi è Cristina? Su di lei si conosce davvero poco; quello che possiamo dirvi su Cristina che è nata il 1 novembre a Bergamo ed è oggettivamente una bellissima ragazza. Pur essendo la fidanzata del figlio di Alba Parietti, Cristina ha sempre preferito vivere una vita lontana dai riflettori e dal mondo del gossip e proprio per questo motivo si conosce pochissimo sulla sua vita. I due si sono fidanzati nel 2018 e sin da subito fra Cristina e Francesco è scoppiata una fortissima passione e complicità come ha confermato lo stesso Francesco: “Cristina è la mia vita, il mio piedistallo, sono innamoratissimo”.

Cristina Tomasini vs Dayane Mello: “sirena tentatrice”

In occasione della partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 del fidanzato, Cristina Tomasini ha voluto dedicargli un dolcissimo messaggio sui social scrivendo: “amore mio, spero che questa nuova avventura possa portarti tante soddisfazioni future. Mi mancherai moltissimo, ti auguro buona fortuna. P.s. Il tuo cuore lo porterò con me, lo porterò nel mio”. Non solo, in questi giorni Cristina ha preso anche le distanza dai comportamenti di Dayane Mello che, all’interno della casa del GF VIP 5, si è avvicinata moltissimo al figlio di Alba Parietti. Intervistata da Novella 2000, la Tomasini ha dichiarato: “non avrei mai pensato che gli avrebbero messo sulla sua rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli” per poi concludere sulla Mello: “mi sembra di capire che la signora ne esca sconfitta…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA