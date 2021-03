CRISTINA TOMASINI, FIDANZATA FRANCESCO OPPINI/ “Con Dayane ho rifiutato confronto”

Cristina Tomasini oggi ospite di Domenica Live ha commentato subito il suo rapporto con Alba Parietti: “Ho trovato una spalla meravigliosa, è riuscita a capirmi in tutte le difficoltà e le insicurezze”. All’inizio della partecipazione di Oppini al GF Vip Cristina ha ammesso di essersi trovata al centro di un’onda mediatica inaspettata: “Volevo restare un passo indietro a tutto”, ha ammesso. All’inizio tutti si chiedevano perchè fosse “sparita”: “Io non mi sono mai esposta”, ha spiegato.

MAURIZIO AIELLO E LA MOGLIE ILARIA/ Truffa amorosa “Fu traumatico, denunciato ma…”

Alcuni comportamenti di Francesco non le sono piaciuti: “con Dayane, ad esempio. Capire determinate intimità che si creano nella Casa dall’esterno non si capisce”, ha ammesso, “ma non mi sono voluta scagliare contro di lei cosa che potevo ma non ho voluto un confronto. Ho aspettato la sua uscita per confrontarmi con lui in privata sede”, ha aggiunto. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Francesco Oppini/ L’appello di papà Franco “quando mi fate un nipotino?”

Cristina Tomasini a Domenica Live

Con Francesco Oppini ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live ci sarà anche Cristina Tomasini, fidanzata dell’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Quella della giovane bergamasca è stata una presenza incombente nella Casa più spiata d’Italia. Prima gli approcci di Dayane Mello, poi la dichiarazione di Tommaso Zorzi, ma con Oppini che a quel punto aveva già lasciato il reality: in tanti, settimana dopo settimana, si sono chiesti chi fosse la persona che ha rubato il cuore di Francesco Oppini, portandolo a non vacillare neanche per un istante sull’essenza dei propri sentimenti. Originaria di Bergamo, a differenza del fidanzato e della sua famiglia, Cristina Tomasini non fa parte del mondo dello spettacolo. Proprio questo suo essere ben piantata con i piedi per terra dev’essere di certo una caratteristica molto apprezzata da Francesco Oppini.

Stefano Tacconi/ Faccia a faccia con la moglie Laura Speranza:"Se vai ad allenare in Cina ti lascio"

Pubblicità

Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini

Di Cristina Tomasini non si conosce molto: nata il 31 ottobre, la donna ha 36 anni ed è del segno dello Scorpione. Il suo lavoro? Neanche su questo aspetto vi sono grandi certezze, ma detta di alcuni collaborerebbe con la scuderia Lotus per la Lotus Cup Italia. Proprio l’ambiente dei motori avrebbe fatto da teatro all’incontro tra galeotto tra Cristina e Francesco Oppini. Il popolo dei social non ha mancato di sottolineare ed apprezzare l’atteggiamento della Tomasini dinanzi alla dichiarazione d’amore di Tommaso Zorzi. Mentre quello che sarebbe poi diventato il vincitore del reality show si preoccupava della sua reazione (“Pensa la fidanzata cosa avrà detto. Lei gli vieterà di frequentarmi fuori. Tu lasceresti tuo marito andare a prendere un caffè con uno o una che sai che è innamorato/a di lui?”), la Tomasini ironizzava su Instagram immaginando come sarebbe stato un ipotetico figlio dei “Zorpa”. Una lezione di stile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA