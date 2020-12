Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ Presto mamma e moglie?

Cristina Tomasini ha riabbracciato il suo fidanzato dopo il Grande Fratello Vip 2020

Finalmente Cristina Tomasi ha avuto modo di abbracciare il suo Francesco Oppini dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 2020. Possiamo sicuramente dire che la giovane fidanzata del figlio di Alba Parietti è stata protagonista discreta di questa avventura. Non è mai stata sopra le righe, non è mai intervenuta in gamba tesa sul percorso del suo fidanzato e al momento giusto ha saputo sostenerlo mettendo dei paletti e chiarendo alcuni comportamenti. L’unico rischio per loro è arrivato solo nel momento in cui Francesco Oppini si è avvicinato molto pericolosamente a Dayane Mello. Lui lo ha fatto in amicizia ma lei sembrava intenzionata a volere altro e nel momento in cui è venuta fuori la storia del biglietto e della frase che lui le ha scritto, in quel momento è intervenuta addirittura Alba Parietti per mettere a tacere tutto e riportare il figlio sulla retta via.

Cristina Tomasini presto mamma e moglie?

Proprio con lei e Cristina Tomasini Francesco Oppini ha passato la sua prima serata a casa dopo l’addio al Grande Fratello vip 2020 ma con un ospite speciale ovvero la sua amata Juventus. Oppini è rimasto incantato davanti alla tv mettendo da parte le sue donne, lì per lui, compresa Cristina. La giovane è nata a Bergamo, classe 1984, e sta insieme a lui ormai da un paio di anni. Cristina Tomasi è laureta ed ha una grande passione per la danza e per l’arte e a metterli insieme sembra sia stata la loro passione per i motori visto che lei collabora con la scuderia Lotus. Cosa racconterà del loro incontro Francesco Oppini oggi ospite a Verissimo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA