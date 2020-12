Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ Reazione a innamoramento di Tommaso Zorzi

Uno dei motivi che ha spinto Francesco Oppini a lasciare il Grande Fratello Vip è senza dubbio legato alla mancanza della sua fidanzata Cristina Tomasini, da sempre molto riservata nel corso del suo percorso nel reality. Finalmente il figlio di Alba Parietti si è potuto ricongiungere alla donna che ama e proprio a nulla sarebbe servito il tentativo da parte del conduttore Alfonso Signorini di convincerlo a restare in Casa. La sua uscita ha suscitato però – come previsto – la forte reazione di Tommaso Zorzi che dopo un crollo emotivo ha ammesso di essersi innamorato dell’amico Oppini ed al tempo stesso ha manifestato il suo timore per la reazione della fidanzata Cristina. Ebbene, la tanto attesa reazione della giovane in realtà è arrivata davvero ma ancora una volta la fidanzata d Francesco ha dimostrato la sua intelligenza e l’estrema maturità, ma soprattutto ha ribadito la sua sicurezza nei sentimenti del giovane cronista sportivo. Sul suo profilo Instagram la donna ha pubblicato una sorta di fumetto/manga che rappresenterebbe l’ipotetico figlio dell’influencer 25enne e del fidanzato, scrivendo: “Come potrebbe essere un piccolo Tommy Oppini”.

CRISTINA TOMASINI REAGISCE ALLA CONFESSIONE DI ZORZI SUL FIDANZATO FRANCESCO OPPINI

La reazione di Cristina Tomasini ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan del Grande Fratello Vip ma soprattutto della “coppia” di amici formata da Tommaso Zorzi e Francesco Oppini – già ribattezzata sui social come “Zorzini” – che si sono complimentati con lei ribadendo l’eleganza e la maturità della giovane, doti ampiamente illustrate dallo stesso figlio di Alba Parietti e da quest’ultima. Qualcuno, tuttavia, ha avuto da ridire sulle sue parole ritenendo la reazione poco sincera e architettata, senza tuttavia motivare il proprio punto di vista. Il gesto della ragazza probabilmente potrà far risollevare anche l’umore dello stesso Tommaso che si è detto “terrorizzato” dalla reazione che le sue parole avrebbero potuto avere fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Stefania Orlando lo ha tranquillizzato sostenendo la sua onestà: “Sei stato onesto con te stesso e con chi ascolta, tra cui Francesco”. “Sua madre, la fidanzata, mia madre…”, ha commentato Zorzi tentando di sdrammatizzare.

Tommy che si preoccupa di come potrebbero prenderla di fuori…Cristina (da persona intelligente, buona e matura) mette un disegno su Francesco scrivendo “come potrebbe essere il piccolo TOMMY OPPINI” TOMMY! ❤️✈️ #gfvip pic.twitter.com/lsRA9Z2LsJ — _blujasmine (@blujasmine3) December 6, 2020





