Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ “Saremo insieme ovunque…”

Riservata, lontana dal mondo dello spettacolo, Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, ha deciso di fare un’eccezione mostrandosi in tv. Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 trasmessa venerdì 31 ottobre, Cristina ha sorpresa Francesco Oppini collegandosi con lui direttamente da casa di Alba Parietti. Una grande sorpresa per Oppini che, sin dal primo giorno di permanenza nella casa ha sempre dichiarato che la fidanzata non si sarebbe mai mostrata aspettandosi, più che un collegamento in diretta, una lettera. Per il suo 36esimo compleanno, però, Cristina ha deciso di fare un regalo al suo Francesco che, dopo cinquanta giorni, ha potuto ascoltare la sua voce e vedere il suo viso. Un compleanno speciale per la Tomasini che, pur sentendo la mancanza del fidanzato, continua a sostenerlo da lontano.

CRISTINA TOMASINI, L’AMORE CON FRANCESCO OPPINI LONTANO DAL GOSSIP

Cristina Tomasini continua a sostenere il fidanzato Francesco Oppini che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si è allontanato da Dayane Mello con cui l’amicizia iniziale sembra giunta al capolinea. Dopo aver ringraziato Francesco per il compleanno che, seppur particolare, è stato speciale, la Tomasini ha mostrato tutto il proprio amore per il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. “Ciao amore mio, non l’avrei mai immaginato quanto fosse difficile affrontare questo tempo sospeso senza di te. In questo mese non c’è stato istante in cui non ti abbia seguito e pensato. Ogni giorno ho cercato di percepire da ogni singola parola, ad ogni sguardo un piccolo segnale per darmi la forza di andare avanti” , ha detto la Tomasini con cui Francesco è pronto a costruire una famiglia insieme.



