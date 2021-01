Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ “Zorzi? Non vedo l’ora di conoscerlo!”

Francesco Oppini e Cristina Tomasini stanno facendo tanti piccoli passi ma importanti per costruire il loro futuro insieme. Durante la permanenza del figlio di Alba Parietti al Grande Fratello Vip si è tanto parlato dell’amicizia speciale con Tommaso Zorzi e della reazione che avrebbe potuto avere la fidanzata Cristina. Dettaglio che ha poi svelato proprio Oppini una volta fuori dalla Casa: “Tommaso piace molto anche a Cristina, lo vorrebbe conoscere il prima possibile. – ha infatti dichiarato a radio Radio Francesco – Non l’ha vissuta male perché mi conosce e sa che sono espansivo con gli amici, se è uomo, donna o etero non cambia niente.” Quando Tommaso uscirà c’è dunque ad attenderlo una cena col suo amico Francesco ma anche con la sua fidanzata Cristina.

Cristina, la fidanzata di Francesco Oppini e quel commento su Dayane Mello…

È stata proprio Cristina poi, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, a raccontare la sua impressione sul rapporto che nella Casa del Grande Fratello Vip si è creato tra Francesco e Dayane Mello. “È una ragazza bellissima, solare, mi piaceva molto, avrei voluto solo più rispetto nei miei confronti, che non cercasse di baciarlo a tutti i costi. – ha ammesso la donna – Ero convinta che Francesco non ci sarebbe cascato, la vedeva come un’amica e non vedeva malizia, pero quello che arrivava a casa non era piacevole, quindi Alba ha fatto bene a farglielo notare!” ha poi concluso.



