CRISTINA TOMASINI/ La fidanzata di Francesco Oppini è una “fata” per mamma Alba

Venerdì scorso sembrava che Francesco Oppini potesse uscire dalla casa del Grande Fratello Vip e riabbracciare la sua fidanzata Cristina Tomasini. Alla fine si è rivelata una nomination “in positivo” in cui il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha trionfato con l’85% delle preferenze, contro il 15% della Contessa. Nonostante tutto Oppini si trova nuovamente in nomination con Patrizia De Blanck, Dayane Mello e Adua Del Vesco. Questa volta il televoto sarà eliminatorio. Visto l’ottimo risultato di venerdì scorso è difficile pensare che Oppini sia il prossimo concorrente a dover lasciare la casa, ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Quel che è certo, è che se dovesse uscire Francesco Oppini troverà le due donne della sua vita pronte ad accoglierlo: mamma Alba e la fidanzata Cristina con cui fa coppia ormai da diversi anni.

CRISTINA TOMASINI: UNA FATA AL FIANCO DI FRANCESCO OPPINI

Non passa giorno che Francesco Oppini non pensi alla sua fidanzata Cristina Tomasini, estranea al mondo della televisione e sempre molto schiva sui social (il suo profilo Instagram è privato). Qualche settimana fa la bella Cristina ha compiuto gli anni e non sono mancati gli auguri a distanza del suo fidanzato: “Penso adesso sia scattata la mezzanotte volevo solo farti i miei più sinceri auguri e farti capire che sei con me ogni giorno. Tutto quel che provavo per te prima di entrare si è fortificato. Mi auguro di poterti abbracciare presto e volevo dirti che sei la mia vita. Ti amo”, ha detto Francesco Oppini dalla casa del Grande Fratello Vip. Immancabile l’augurio di Alba Parietti che è molto affezionata alla fidanzata del figlio: “Oggi è il tuo compleanno bellissima ragazza e anima bella… Sei entrata in punta di piedi nella vita di Francesco da come ti descriveva quando ancora non ti conoscevo ho pensato fossi una fata”.



