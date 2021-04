CRISTINA TOMASINI/ La riservata fidanzata di Francesco Oppini

Cristina Tomasini è salita alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane per essere la fidanzata di Francesco Oppini, figlio d’arte nel mondo dello spettacolo che si è guadagnato uno spazio importante nella sua ultima partecipazione al Grande Fratello VIP. Cristina è comunque molto fidanzata e anche se Francesco Oppini ha comunque sempre parlato apertamente della sua relazione con lei, le informazioni sulla bella ragazza non si sono moltiplicate più di tanto. Cristina Tomasini è originaria di Bergamo, dove è nata il 31 ottobre 1984 e la sua storia con Francesco va avanti dal 2018. Una delle sue grandi passioni è la danza e sui suoi profili social uno dei suoi hashtag preferiti è “una vita sulle punte”. Laureata e appassionata di arte e letteratura, ha pubblicato delle foto che attesterebbero la sua collaborazione con la scuderia Lotus per la Lotus Cup Italia, ma non ci sono altri indizi che fanno pensare a un suo impiego in pianta stabile nel mondo dell’automobilismo, del quale comunque sembra discretamente appassionata.

GLI AUGURI A FRANCESCO OPPINI E LE… AVANCES DI ZORZI

Nonostante la riservatezza, per Cristina Tomasini alcuni momenti importanti della sua relazione con Francesco Oppini possono essere “spigolati” dai suoi profili social, come è accaduto ad esempio in occasione del compleanno del fidanzato: “Amo di te il suono della tua risata. Amo di te la tua voce. Amo di te la capacità di rasserenarmi quando le paure mi sovrastano. Amo di te che riesci sempre a essere presente, il tuo modo di capire senza domandare e di dare senza chiedere. Sei il mio uomo, unico e speciale. Buon compleanno amore mio“, queste le parole dedicate da Cristina a Francesco sul suo profilo Instagram. L’esperienza al GF Vip del suo amato ha messo a dura prova Cristina, che ha però sempre commentato con tenerezza il rapporto di amicizia nato con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo non ha mai nascosto di provare un vero sentimento per Francesco ma Cristina non si è mai dimostrata gelosa, scrivendo anche in un post: “Come sarebbe un piccolo Tommy Oppini #InLove”. Insomma, la “ship” non ha dato fastidio a Cristina, ora chiamata però a un confronto dal vivo con Tommaso.

