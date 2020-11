Cristina Tomasini manda in tilt Francesco Oppini/ Lacrime al GF Vip: “Torno da lei!”

E alla fine sembra che la cosa che manchi di più a Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020 sia proprio la fidanzata Cristina Tomasini. La bella donzella che lo aspetta con ansia a casa e che lo ha sostenuto quando tutto sembrava perso per via del suo strano avvicinamento a Dayane Mello, adesso potrebbe essere la causa del suo abbandono. Dopo l’annuncio del fatto che il Grande Fratello Vip 2020 si chiuderà a febbraio e non a dicembre come precedentemente annunciato, Francesco Oppini si è praticamente spezzato in mille pezzi perché combattuto tra il rispetto che deve alla produzione, l’affetto per Tommaso Zorzi e la voglia di tornare da Cristina Tomasini. Proprio in questi giorni il figlio di Alba Parietti si è sciolto in lacrime abbracciando gli amici al grido di: “Devo tornare da lei, non posso più rimanere qua, non voglio più passare del tempo lontano da lei”.

Francesco Oppini piange per Cristina Tomasini: “Lascio il Grande Fratello Vip e torno da lei”

A quanto pare il Grande Fratello Vip 2020 ha aperto gli occhi a Francesco Oppini che adesso non solo sa che il suo mondo è proprio la dolce Cristina ma ha già annunciato che una volta fuori le chiederà di andare a convivere per passare la loro quotidianità insieme senza più separarsi dopo i loro brevi fine settimana. Non solo. Francesco Oppini nella casa del GF Vip ha anche annunciato di essere pronto a diventare padre. Dal canto suo Cristina Tomasini non ci sta e sui social ha spinto il suo amato a prendere una decisione a prescindere dal loro rapporto e sui social ha scritto: “In cuor mio voglio solo che tu sappia che ti sosterrò in qualsiasi tua decisione, l’unica cosa che davvero mi importa è la tua felicità quindi prendi la tua decisione ascoltando solo e unicamente il tuo cuore, perchè solo tu sai quello che puoi ancora dare conoscendo bene i tuoi limiti. Quindi trova la forza, la lucidità e la leggerezza se vorrai continuare in questa avventura, se invece preferirai ritornare nella realtà ricordati che ad oggi hai fatto un percorso meraviglioso e chi ti vuole bene e ti ha sostenuto capirà e sarà dalla tua parte”.



