Cristina Tomasini minacciata di morte/ “Oppini si è sc*pato Gregoraci e Zorzi”

Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, è stata minacciata di morte nelle ultime ore sui social network. A renderlo noto è stata la stessa compagna del figlio di Alba Parietti, che nelle sue stories di Instagram ha pubblicato un messaggio privato ricevuto sul medesimo social. Questo il testo: “Cristina Tomasini, che handicap che sei! Stai con Francesco Oppini che si è sc*pato Tommaso al GF Vip e in camerino del GF Vip si è sc*pato la Gregoraci. Se hai in mente di sposare Francesco, devi aspettare che la madre crepi: finché è in vita, scordati di sposare Francesco… Fai attenzione che sei sotto controllo… Sia in strada e nella tua tipa la dove vivi. Molti vogliono la tua testa. Sei stata avvertita”.

Affermazioni fortissime e molto gravi, che hanno portato la ragazza a renderle innanzitutto pubbliche, per poi giungere a commentarle brevemente: “In questi mesi ho letto di tutto sulla mia persona e non ho mai battuto ciglio, anche sulle cattiverie più pesanti. Ma mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole”.

CRISTINA TOMASINI MINACCIATA DI MORTE: OPPINI COME REAGIRÀ?

Minacce di morte davvero esplicite e inequivocabili quelle rivolte a Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, il quale, nel corso della recente esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, ha allacciato un legame davvero molto solido con il vincitore del reality, Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha ammesso a più riprese di essere attratto dalla bellezza di Oppini, sentimento tuttavia che non pare essere corrisposto. Per Francesco con Tommaso non può esserci più di una solida amicizia, ma questo ai “fan” dell’opinionista de “L’Isola dei Famosi” sembra non essere andato giù, tanto che non si esclude che sia stato uno di loro a minacciare Cristina Tomasini e ad augurarsi la morte di Alba Parietti, vista come un ostacolo per la felicità sentimentale del figlio. Su Twitter si sta scatenando in queste ore un lungo dibattito sulla questione, mentre non si è ancora registrata una reazione ufficiale da parte di Francesco Oppini, da parte del quale ci si attende un intervento a difesa della sua dolce metà.

