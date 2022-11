Cristina Vittoria Egger Bertotti, chi è la mamma di Alessandro Egger?/ Le origini della sua famiglia

Alessandro Egger, chi è la mamma Cristina Vittoria Egger Bertotti

Cristina Vittoria Egger Bertotti è la madre di Alessandro Egger, concorrente di Ballando con le stelle 2022 e ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 21 novembre, di Oggi è un altro giorno. Gran Dama della Real Casa Savoia, Cristina Vittoria Egger Bertotti è un volto noto nel mondo dell’alta moda: ha iniziato la propria carriera negli anni ’90, lavorando come assistente nello showroom di Gianni Versace.

Dal 2007, ha cominciato a lavorare per i designer olandesi in Italia. Alessandro è nato quando la madre aveva solo 22 anni: “È figlio del mio primo marito che non ha mai fatto parte della nostra vita”, ha raccontato la donna a Nuovo. Successivamente si è risposata e ha avuto altri due figli: “Sono riuscita a mantenere un matrimonio per 25 anni, a crescere 3 figli sani, ad abitare in un bel palazzo, a viaggiare per il mondo. La mia missione più importante sulla Terra l’ho già realizzata, e non ho bisogno di fare altro per apparire ulteriormente”, aveva detto a Vanity Fair nel 2017, dopo la sua partecipazione a Pechino Express.

Cristina Vittoria Egger Bertotti: le origini della sua famiglia

Il padre di Cristina Vittoria Egger Bertotti era figlio di industriali italo-argentini: suo nonno, emigrato in Argentina e trovando fortuna nell’industria metalmeccanica, era diventato il secondo uomo più ricco del Sud America. La madre era discendente da una famiglia aristocratica russa e che suo marito, un olandese molto moderno, condivida con lei “il gusto, l’eleganza, l’amore per il bello e per le comodità”. Commentato la sua breve esperienza a Pechino Express 2017 aveva detto su Vanity Fair: “Il mio personaggio era quello della mamma snob, ma quello che molti non hanno capito è che sono una donna normalissima. Ho tre figli bellissimi, un matrimonio che dura da venticinque anni e una carriera nella moda iniziata quando ero molto giovane. Ho lavorato come assistente di Versace, poi Etro, Gucci. Non nascondo di arrivare da un famiglia benestante e forse è questo che ha dato più fastidio al pubblico”.

