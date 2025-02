Lite tra Cristina Zappone e Simone a Uomini e Donne: “Ci sono rimasta male davvero”

Cristina Zappone ha preso molto male le rivelazioni fatte da Simone, senza il suo permesso, in merito all’intimità che c’è stata tra loro fuori dallo studio di Uomini e Donne. “Ci sono rimasta davvero male! Per me non è una persona affidabile!”, ha ammesso, furiosa, Cristina in camerino. La dama ha continuato, dando le motivazioni di questa rabbia: “Uno che ti vuole dare l’esclusiva te ne esci con una cosa del genere? Ti vuoi vendicare perché esco con un altro? Il problema è suo, è troppo! Penso sia proprio il suo modo di essere, che si fa proprio delle fantasie. Ho chiuso proprio, perché ci sono rimasta male!”

Tornati in studio dopo la visione del filmato con lo sfogo di Cristina, è Simone a parlare: “Io non ho detto nulla su quello che è successo, ma è uscito delicatamente in base a un discorso. Tu mi hai fatto sentire sbagliato, come se fossi la persona più schifosa del mondo! Io l’esclusiva te la volevo dare prima della settimana che è trascorsa.”

Gianni Sperti difende Simone e critica Cristina

Per Cristina Zappone, Simone ha sbagliato nei suoi confronti e non ci sono scuse: “Ti sei dimostrato per quello che sei. Mi hai fatto trovare in una situazione imbarazzante e prima di parlarne pubblicamente, avresti dovuto parlarne con me. Per me era inutile aggiungere le parole in studio sulla nostra intimità!” A difendere Simone è, però, Gianni Sperti: “Io non vedo malizia e cattiveria nella richiesta di lui dell’esclusiva, mi sembra una cosa positiva.” Cristina non riesce a superare il torto secondo lei ricevuto, motivo per il quale chiude definitivamente la conoscenza con Simone.