Cristopher Lambert, chi è: “Avuti problemi con alcol e sigarette”

Nel corso della sua vita e carriera Cristopher Lambert si è ritrovato a fare i conti con alcuni problemi relativi alle dipendenze. Come confessato in alcune interviste rilasciate nel corso degli anni, l’attore ha rivelato di aver fatto i conti con qualche problema riguardante l’alcol e le sigarette, in una intervista concessa al Corriere della sera l’attore americano ha anche ammesso di aver superato le questioni con impegno e dedizione:

“È stato come con le sigarette. Un giorno mi sono detto: ora basta. Mi stavo facendo del male” ha rivelato l’attore che ha poi avuto un flirt con Alba Parietti negli anni ’90. Problemi che Cristopher Lambert ha ammesso con la solita tranquillità con la quale ha confidato di aver superato, una volta certo che il male e le dipendenze fossero già alle spalle.

Cristopher Lambert e gli eccessi con le donne: “Non entro in ascensore con loro”

Tornando a parlare invece dei suoi rapporti con le donne, Cristopher Lambert ha raccontato di aver avuto problemi anche con il genere femminile negli anni della massima popolarità, proprio a tal proposito ha confessato:

“Io, per dire, non entro più in ascensore solo con una donna, a meno che non sia la mia fidanzata” ha detto riguardo al movimento MeToo l’attore che invece ha ammesso il sentimento con Alba Parietti, smentendo le voci che parlavano solo di relazione di facciata. “Era un sentimento vero, una storia andata avanti sei mesi ma non era facile considerando la distanza” le parole di Cristopher Lambert sulla storia vissuta con la collega negli anni ’90. Un’esperienza che ha legato per qualche tempo Cristopher Lambert all’Italia, lui che è nato a Long Island e ha ottenuto grande popolarità in diverse parti del mondo grazie alle sue pellicole di successo.

