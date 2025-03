Cristopher Lambert, chi è l’attore e la vita sentimentale

Tra i protagonisti della puntata odierna di Domenica In troveremo Cristopher Lambert, attore noto nel mondo dello spettacolo e che vanta una carriera di gran successo. Venuto al mondo sull‘isola di Long Island da genitori francesi, è di origini ebraiche, si trasferisce prima in Svizzera e poi in Francia, dove inizia a coltivare la passione per la recitazione. Nel 1986 arriva il grande successo grazie alla sua interpretazione nel film Highlander-L’ultimo immortale, con un ruolo che gli permette di ottenere notorietà in tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha avuto diverse relazioni, prima con Diane Lane, dalla quale ha avuto la figlia Eleanor Jasmine, poi nel 1996 ha avuto un flirt con Alba Parietti, ai tempi modella e showgirl oltre che attrice, ma anche in quel caso la storia non proseguì.

In una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Cristopher Lambert raccontò riguardo al rapporto con Alba Parietti: “È durata sei mesi, una storia breve, è finita perché le storie a distanza sono complicate. Alba è divertente, abile, iperattiva. Non abbiamo inseguito un’illusione: era una relazione reale” le parole dell’artista americano.

Cristopher Lambert e i problemi con l’alcol

Nel corso della sua lunga vita e carriera, l’attore nativo di Long Island si è ritrovato a fare i conti anche con alcuni eccessi, come spesso capita alle grandi star. E Cristopher Lambert non ha mai nascosto i suoi abusi di alcolici: “È stato come con le sigarette. Un giorno mi sono detto: ora basta. Mi stavo facendo del male” ha commentato in una vecchia intervista rilasciata tra le colonne del Corriere della sera.

Finito al centro delle questioni rosa per essere uno dei più grandi seduttori, Cristopher Lambert raccontò dopo tante voci sul suo conto, allarmando sull’attenzione necessaria agli eccessi: “Da quegli anni non entro più in ascensore con una donna a meno che non sia la mia fidanzata” confessò l’artista.

